В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.
«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом с населением 3140 человек (311 детей) и 3 социально значимых объекта. Теплоноситель не сливается», - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия работают аварийные бригады и оперативные группы МЧС и городской администрации. Сейчас проводятся сварочные работы.
Возобновить теплоснабжение по штатной схеме планируют сегодня к 20 часам.
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