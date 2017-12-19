12
22
45
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Жители

Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды

Обновлено: 
В четверг, 21 декабря, в поселке Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара» с 10:00 до 00:00 будет отключено холодное водоснабжение. Это связано с работами по переврезке водовода в рамках реконструкции Московского шоссе. На время ремонта к домам подвезут воду в 

20 декабря 2017, 03:40
На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии сегодня, 20 декабря, в 13:40, произошло ДТП. Столкнулись троллейбус и вазовская модель. В итоге было затруднено движение, поскольку свободной оставалась только одна полоса.
20 декабря 2017, 02:03
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что 

20 декабря 2017, 10:14
На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин

На пожар в центре Самары направили 73 человека и 17 машин

Пожар в частном доме на площади 100 квадратных метров произошел накануне в центре Самары. Сообщение о ЧП в Ленинском районе на пересечении улиц Чкалова и Самарской поступило в МЧС в воскресенье, 17 декабря, в 16:30. К месту происшествия направили 17 

18 декабря 2017, 10:10
В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В правительстве Самарской области прокомментировали скандал, разгоревшийся вокруг якобы просроченных новогодних подарков. Напомним, родители новокуйбышевских школьников сообщили об этом в одной из социальных сетей, отметив, что срок годности сладостей датирован 15 
14 декабря 2017, 05:54
Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных 

14 декабря 2017, 10:09
МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в Самарской области. Ожидается продолжение снегопада.

«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 13 декабря до 19 часов 14 декабря, в Самарской области, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. 

13 декабря 2017, 01:30
На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

Руководство «Т Плюс» назвало объем инвестиций, которые планируется направить на ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области в 2018 году. Об этом было заявлено на межрегиональной конференции энергетиков, которая состоялась 12 декабря. В Самаре основное внимание будет приковано к обеспечению 
13 декабря 2017, 12:09
Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Скандал в Новокуйбышевске. Там школьникам выдали просроченные новогодние подарки. Об этом в «твиттере» главе региона Дмитрию Азарову сообщила местная жительница. Она прислала фотографии вкладыша из упаковки, на котором указано, что сладости нужно употребить до 15 февраля 2017 года – то 

13 декабря 2017, 11:05
Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи. 
 
«В 2:00 7 декабря 2017 года 

7 декабря 2017, 12:39
МЧС предупреждает!

МЧС предупреждает!

5 декабря в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Такая  погода сохранится в регионе как минимум до вечера среды.
6 декабря 2017, 11:18
В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

«Все 
30 ноября 2017, 11:54
Жители Безымянки ждут тепла

Жители Безымянки ждут тепла

В пятницу, 20 октября, температура в батареях у жителей Безымянки понизилась. Речь идет о потребителях с улиц Калинина, Физкультурной и Красных Коммунаров.  Теплоснабжение объектов осуществляется в статическом режиме, сообщили в «ПТС». Причина – дефект запорной арматуры на сетевом подогревателе, выявленный 

20 октября 2017, 05:24
Проблемы с теплом? Звони!

Проблемы с теплом? Звони!

О любых проблемах, связанных с подачей тепла, 19 октября жители Самарской области смогут рассказать по телефону горячей линии главе региона Дмитрию Азарову и главному федеральному инспектору Сергею Чабану. На вопросы они будут отвечать с 12 до 15 часов дня. Жалобы 

18 октября 2017, 06:05
Куда жаловаться на холод в квартире?

Куда жаловаться на холод в квартире?

Мэрия Самары опубликовала телефоны «горячей линии» по вопросам подключения отопления. Напомним, официальный старт отопительного сезона в столице 63-го региона был объявлен 30 сентября.

   
Структурные подразделения администрации районов                                 Телефоны "горячей линии" Часы работы
Железнодорожный район    
Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района 339-01-53                               с 
9 октября 2017, 09:08
В Самаре начали менять участок теплосети на улице Панова

В Самаре начали менять участок теплосети на улице Панова

В Самаре специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к плановой замене участка теплосети диаметром 700 мм на пересечении улиц Панова и Гая. По данным сайта samru.ru, 180 многоэтажек переведены на пониженное теплоснабжение.

По информации «ПТС», завершить основные ремонтные работы 
14 февраля 2017, 01:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх