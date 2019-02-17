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«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек
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17 февраля 2019, 02:57
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В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина
О сходе огромного сугроба с крыши самарского Троицкого рынка очевидцы сообщили в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте»
По словам свидетеля, в машине находились люди. Однако, к счастью, никто не пострадал.
В комментариях горожане высказываются, что ждать компенсации …
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16 февраля 2019, 04:32
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки
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15 февраля 2019, 11:31
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Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом
Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под …
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15 февраля 2019, 07:49
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Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?
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12 февраля 2019, 08:45
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В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше
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6 февраля 2019, 04:43
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Работы непочатый край: В Самаре расчистили от сосулек и наледи 73% крыш
Экстремальными работами занимаются 516 бригад промышленных альпинистов. Однако, по всей видимости, им снова предстоит «пройтись» по ранее очищенным кровлям по второму кругу. В прошедшую ночь Самару опять завалило снегом. А субботу температура воздуха опустилась до ноля.
Особое внимание уделяют состоянию скатных …
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12 января 2019, 03:31
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Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске
3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.
«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". …
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4 апреля 2018, 11:45
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МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш
Из-за установившегося потепления угроза попадания под сваливающиеся ледяные массы стала одной из главных опасностей на улице. Только за один день, 19 февраля, травмы получили трое самарцев. Спасатели советуют быть предельно осторожными. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум …
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20 февраля 2017, 01:08
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Крыши Самары чистят альпинисты
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4 ноября 2016, 10:03
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На Камчатке возбуждено дело по факту гибели ребенка в результате схода снега
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10 марта 2015, 02:51
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