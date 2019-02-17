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Материалы по теме:

«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

В Самарской области до сих пор сохраняется относительно теплая погода. Температура уже третий день держится около нуля – просто идеальные условия для "выращивания" сосулек и схода снега с крыш зданий. Как напоминают в регуправлении МЧС, сосульки чаще всего образуются на 
17 февраля 2019, 02:57
В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина

В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина

О сходе огромного сугроба с крыши самарского Троицкого рынка очевидцы сообщили в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте»
 
По словам свидетеля, в машине находились люди. Однако, к счастью, никто не пострадал.
 
В комментариях горожане высказываются, что ждать компенсации 
16 февраля 2019, 04:32
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В пятницу, 15 февраля, в Сызрани обрушилась крыша трехквартирного одноэтажного дома на улице Фрунзе. Здание было возведено еще до 1917 года. Жители не пострадали, на место происшествия выехали сотрудники коммунальных служб. По словам главы комитета ЖКХ Александра Шмалько, в прошлом 
15 февраля 2019, 11:31
Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под 
15 февраля 2019, 07:49
Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Смертельная угроза для пешеходов в виде ледяной глыбы нависла на балконе пятиэтажки № 108 на улице Белорусской. Хозяйка квартиры, пенсионерка Мария Ильясова, год назад отдала за реконструкцию балкона 70 тысяч рублей - удлинила на нем крышу. Теперь здесь намерзают нескольких 
12 февраля 2019, 08:45
В блогах. Пример бесстрашного

В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке" пример бесстрашного "раздолбайства" - работу без страховки на крыше. "И это наблюдается не первый раз. Правый пристегнут, левый - нет. И где все эти "хомячки" из Роструда, проверяющие безопасность офисной работы с компьютерами и 
6 февраля 2019, 04:43
Работы непочатый край: В Самаре расчистили от сосулек и наледи 73% крыш

Работы непочатый край: В Самаре расчистили от сосулек и наледи 73% крыш

Экстремальными работами занимаются 516 бригад промышленных альпинистов. Однако, по всей видимости, им снова предстоит «пройтись» по ранее очищенным кровлям по второму кругу. В прошедшую ночь Самару опять завалило снегом. А субботу температура воздуха опустилась до ноля.

Особое внимание уделяют состоянию скатных 

12 января 2019, 03:31
Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.

«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". 

4 апреля 2018, 11:45
МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш

МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш

Из-за установившегося потепления угроза попадания под сваливающиеся ледяные массы стала одной из главных опасностей на улице. Только за один день, 19 февраля, травмы получили трое самарцев. Спасатели советуют быть предельно осторожными. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум 

20 февраля 2017, 01:08
Крыши Самары чистят альпинисты

Крыши Самары чистят альпинисты

Для очистки скатных крыш столицы губернии создано более двухсот бригад рабочих, имеющих альпинистскую подготовку, сообщили в мэрии.
 
В Самаре порядка семи тысяч скатных крыш. Каждая из них может представлять опасность для жизни и здоровья горожан, если, конечно, кровлю не 

4 ноября 2016, 10:03
На Камчатке возбуждено дело по факту гибели ребенка в результате схода снега

На Камчатке возбуждено дело по факту гибели ребенка в результате схода снега

11-летний мальчик погиб в Петропавловске-Камчатском 8 марта в результате схода с крыши слоя снега и льда толщиной не менее 1 метра. 
10 марта 2015, 02:51
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