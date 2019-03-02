Самарского адвоката задержали с наркотиками в Нижнем Новгороде информирует следственный комитет по Нижегородской области.



По версии следователей, в ноябре этого года подозреваемая в Интернете вступила в сговор с неустановленным … В Нижнем Новгороде задержали 37-летнюю женщину, являющаяся членом Палаты адвокатов Самарской области. Она подозревается в сбыте наркотиков,По версии следователей, в ноябре этого года подозреваемая в Интернете вступила в сговор с неустановленным