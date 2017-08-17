В блогах: о Триумфальной арке в Новокуйбышевске … Блогер Жанна Скокова интересуется , что будет с мегапроектом Триумфальной арки в Новокуйбышевске? "Всем миром собирали на нее, но денег оказалось мало. Возвели только кирпичный каркас. А что же дальше? Опять собирать с народа по мелочи, ибо нужно еще сделать