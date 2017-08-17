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В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
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28 июля 2017, 08:33
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Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск
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19 июля 2017, 10:56
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Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж
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16 июля 2017, 03:05
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В Новокуйбышевске рухнул гусеничный кран: рабочий сломал ногу
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия на одной из строек в Новокуйбышевске. Там рухнул гусеничный кран. Видео с места происшествия сняли очевидцы.
Как пишет 63.ru, инцидент случился на улице Свердлова. В результате рабочий сломал ногу. Его госпитализировали в больницу.
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28 июня 2017, 10:51
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В блогах: о Триумфальной арке в Новокуйбышевске
Блогер Жанна Скокова интересуется, что будет с мегапроектом Триумфальной арки в Новокуйбышевске? "Всем миром собирали на нее, но денег оказалось мало. Возвели только кирпичный каркас. А что же дальше? Опять собирать с народа по мелочи, ибо нужно еще сделать …
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14 октября 2016, 09:39
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Боевики ИГ уничтожили древнюю Триумфальную арку в Пальмире
В то время, как Россия продолжает наносить точечные удары с воздуха по объектам террористической структуры «Исламское государство», боевики совершили очередное преступление, взорвав объект культурного наследия. Возраст уничтоженного ими в Пальмире 20-метрового архитектурного шедевра оценивают в 18 с лишним столетий. Как …
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5 октября 2015, 09:47
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В блогах: благоустройство проспекта Юных Пионеров в Самаре
Блогер Владимир Нехорошев рассказал, что Аллея Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров в Самаре приведена в "божеский вид". "Работы там уже вышли к дальним подступам Триумфальной арки. Уже выложена тротуарная плитка. Смонтирован двухсекционный стенд авиазавода. Обновляется асфальтовое покрытие вдоль …
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26 августа 2015, 09:36
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Подрядчик затягивает ремонт Аллеи Трудовой Славы в Самаре на две недели
В Самаре идут работы по обновлению и благоустройству Аллеи Трудовой Славы.
Как уже сообщала «ТЕРРА», 7 мая этого года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на аллее была открыта Триумфальная арка (на фото).
В настоящее …
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19 августа 2015, 02:40