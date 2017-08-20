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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора

Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора

35-летний ранее судимый мужчина попытался украсть имущество из припаркованного автомобиля, но был пойман местными жителями.
19 августа 2017, 03:20
Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции

Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции

В городе Кинель Самарской области родителям детей, издевавшихся над котенком и снимавших весь этот процесс на видео, вынесли предупреждение, а также поставили на учёт в полиции по делам несовершеннолетних.
 
Живодёрки пытались жестоко убить котёнка, транслируя всё происходящее в одной 
19 августа 2017, 02:14
В Новокуйбышевске на стройке триумфальной арки барельеф рухнул на кузнеца

В Новокуйбышевске на стройке триумфальной арки барельеф рухнул на кузнеца

В Новокуйбышевске произошел несчастный случай при строительстве триумфальной арки. Как пишет 63.ru, во время строительных работ пострадал главный кузнец объекта.

Инцидент случился во время установки одного из барельефов. По информации «Аварийной службы спасения», фрагмент арки рухнул на мужчину. 
17 августа 2017, 10:52
На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы

14 августа на территории «Сокского Карьероуправления» в Красноглинском районе было обнаружено тело неустановленного мужчины, с признаками насильственной смерти.
 
По данному факту Следственным комитетом по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой был осуществлен выезд на место происшествия и 
16 августа 2017, 10:41
В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными

В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными

Накануне в нескольких средствах массовой информации появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, ударяя его об стену, транслируя эти действия в прямом эфире одной из соцсетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Отмечается, что старшая 
16 августа 2017, 10:14
В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?

В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?

Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из 
28 июля 2017, 08:33
Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск

Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск

В среду, 19 июля, самарские православные верующие отправились в крестный ход, приуроченный к 185-летию храма в честь Казанской иконы Божией Матери, построенного в селе Каменный Брод. В 7 утра на Хлебной площади прошел молебен, после чего паломники пошли в двухдневный 

19 июля 2017, 10:56
Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж

Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж

В Самарской области появится несколько объектов которые не стыдно будет показать туристам. Речь идёт о фасадах жилых домов в Новокуйбышевске — местные художники стрит-арта украшают красивыми рисунками, пишет progorodnsk.

По двум адресам рисунки уже готовы. По ещё одному — 
16 июля 2017, 03:05
В Самаре молодая семейная пара убивала пенсионера топором, ножом и черенком от лопаты

В Самаре молодая семейная пара убивала пенсионера топором, ножом и черенком от лопаты

Ночью в самарский отдел полиции № 8 поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов в поселке Береза обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские выяснили, что погибшим является местный 60-летний житель. Он нигде не работает и 
21 мая 2017, 02:57
В Самаре мужчина убил собутыльника

В Самаре мужчина убил собутыльника

Сегодня, 15 января, ночью в полицию Самары поступило сообщение, что в подъезде одного из домов по улице Димитрова обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские 

15 января 2017, 02:49
В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

17 декабря 2016, 10:03
Кровавая бойня на Жалнина: один ранен, другой убит

Кровавая бойня на Жалнина: один ранен, другой убит

Вчера, 18 ноября, вечером в полицию Самары поступило сообщение, что в квартире одного из домов по улице Жалнина находится раненный человек. По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа, передает ГУ МВД Самарской области.
 
 
Оперативники на месте обнаружили страшную картину 

19 ноября 2016, 05:08
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