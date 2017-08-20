|
Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора
|
19 августа 2017, 03:20
|
Родителей кинельских живодёрок поставили на учёт в полиции
|
19 августа 2017, 02:14
|
В Новокуйбышевске на стройке триумфальной арки барельеф рухнул на кузнеца
В Новокуйбышевске произошел несчастный случай при строительстве триумфальной арки. Как пишет 63.ru, во время строительных работ пострадал главный кузнец объекта.
Инцидент случился во время установки одного из барельефов. По информации «Аварийной службы спасения», фрагмент арки рухнул на мужчину. …
|
17 августа 2017, 10:52
|
На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы
14 августа на территории «Сокского Карьероуправления» в Красноглинском районе было обнаружено тело неустановленного мужчины, с признаками насильственной смерти.
По данному факту Следственным комитетом по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой был осуществлен выезд на место происшествия и …
|
16 августа 2017, 10:41
|
В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными
|
16 августа 2017, 10:14
|
В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
|
28 июля 2017, 08:33
|
Православные самарцы отправились в Крестный ход через Новокуйбышевск
|
19 июля 2017, 10:56
|
Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж
|
16 июля 2017, 03:05
|
В Самаре молодая семейная пара убивала пенсионера топором, ножом и черенком от лопаты
|
21 мая 2017, 02:57
|
В Самаре мужчина убил собутыльника
|
15 января 2017, 02:49
|
В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая
|
17 декабря 2016, 10:03
|
Кровавая бойня на Жалнина: один ранен, другой убит
|
19 ноября 2016, 05:08