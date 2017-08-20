В Новокуйбышевске на стройке триумфальной арки барельеф рухнул на кузнеца Как пишет 63.ru, во время строительных работ пострадал главный кузнец объекта.



Инцидент случился во время установки одного из барельефов. По информации «Аварийной службы спасения», фрагмент арки рухнул на мужчину. … В Новокуйбышевске произошел несчастный случай при строительстве триумфальной арки., во время строительных работ пострадал главный кузнец объекта.Инцидент случился во время установки одного из барельефов. По информации «Аварийной службы спасения», фрагмент арки рухнул на мужчину.