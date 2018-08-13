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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
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13 августа 2018, 09:42
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45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
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13 августа 2018, 09:14
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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке
Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование …
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13 августа 2018, 09:02
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Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти
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13 августа 2018, 08:34
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Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти
12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.
На тушение возгорания прибыли …
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13 августа 2018, 09:47
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«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа
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12 августа 2018, 10:18
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Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки
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10 августа 2018, 04:27
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Самарец загорал на надувном матрасе в районе рейда грузовых судов
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15 июля 2014, 04:04