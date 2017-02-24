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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

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Трагедия случилась примерно в пять часов утра на трассе Нижний Новгород-Саратов близ населенного пункта 

20 февраля 2017, 09:37
Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

В Интернете опубликовано видео, снятое участником ДТП на трассе М-5 около города Сызрань. На так называемом «варламовском» перекрестке 17 февраля столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и Lada Largus.

На видео есть момент столкновения. Один из людей – по предварительной информации 

20 февраля 2017, 06:45
В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

Сегодня, 19 февраля, в Тольятти на улице Дзержинского в районе дома №10 рядом с остановкой маршрутное такси совершило наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам водителя микроавтобуса, он просто не заметил женщину, так как, 
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Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)

Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)

Вчера под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает «Маленькая Сызрань», около 14 часов на 907 километре в районе ближней АЗС «Лукойл» лоб в лоб столкнулись Газель и фура Mercedes-Benz. По версии сотрудников полиции, на 
19 февраля 2017, 01:33
«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре

«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре

В воскресенье, 12 февраля, на территории одного из муниципальных предприятий в Промышленном районе Самары погиб мужчина. Примерно 8:30 грузовой автомобиль «КамАЗ», которым управлял 54-летний водитель, наехал на человека. 62-летний пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы. Его забрала бригада скорой 

13 февраля 2017, 03:31
Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Это произошло в Богатовском районе. По словам родителей, у мальчика не сбивалась высокая температура, тело покрылось пятнами. Его госпитализировали в районную больницу, но спасти не удалось.
По предварительным данным, малыш был болен редкой формой гриппа. Сейчас по факту проводится проверка. 

8 февраля 2017, 03:30
Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Полиция ищет пропавшего студента из Самары

Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он 

8 февраля 2017, 10:25
В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали

В понедельник, 6 февраля, в Самарской области произошла коммунальная авария. Повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров, расположенная на улице Максима Горького в Новокуйбышевские. По сообщению коммунальщиков, место утечки огорожено, проводятся земляные работы.

К месту аварии направили десять единиц техники, тепломагистраль ремонтируют 15 

6 февраля 2017, 12:32
На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли

На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли

ЧП произошло 1 января около 20:00 в районе старой понтонной переправы. Автомашина «Нива» выехала на лед реки Сухая Самарка, однако в пути провалилась в промоину и полностью ушла под воду.

Водитель «Нивы» сумел выбраться из салона и добраться до 
5 января 2017, 03:00
На пост главы Новокуйбышевска назначен Сергей Марков

На пост главы Новокуйбышевска назначен Сергей Марков

У Новокуйбышевска новый мэр. На заседании городской думы во вторник, 13 декабря, на этом посту был утвержден Сергей Марков. Он исполнял обязанности главы города после того, как эту должность оставил Андрей Коновалов, ставший депутатом Самарской губернской думы. Сам Марков до 

14 декабря 2016, 09:28
В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз

В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз

Сегодня, 5 октября, в Самаре произошел прорыв водовода. В промоину в асфальте провалился мусоровоз, передает портал «ProГород – Самара». По словам очевидцев, все началось с того, что из колодца забил гейзер. «Асфальт буквально смывает под напором воды», -
5 октября 2016, 11:27
В Самаре мусоровоз провалился под асфальт

В Самаре мусоровоз провалился под асфальт

Фотоснимки с места происшествия опубликовал в «Живом журнале» блогер Владимир Сверкалов. По словам автора поста, инцидент произошел сегодня утром на въезде в Иверский монастырь. 

Фото: samara-ru.livejournal.com.
1 августа 2014, 10:06
В Кинельском районе устанавливается личность погибшего под колесами мусоровоза

В Кинельском районе устанавливается личность погибшего под колесами мусоровоза

5 мая около 5 часов вечера на мусорной свалке рядом с поселком Усть-Кинельский произошло ЧП, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
60-летний водитель мусоровоза выгружался и не заметил находившегося рядом мужчину. Пострадавший попал под 
6 мая 2014, 01:39
В Тольятти на ул. Ботанической мусоровоз провалился под асфальт

В Тольятти на ул. Ботанической мусоровоз провалился под асфальт

Сегодня утром, 21 апреля, в социальных сетях появилось сообщение о том, что на ул. Ботанической под асфальт провалился мусоровоз. Дорожное покрытие просело под весом машины.
Очевидцы пишут, что грузовик "МАЗ" тщетно пытались вытащить из образовавшейся ямы.
Фото: vk.com.
21 апреля 2014, 12:48
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