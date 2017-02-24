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Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП
В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
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20 февраля 2017, 09:37
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Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову
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20 февраля 2017, 06:45
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В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото
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19 февраля 2017, 02:32
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Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)
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19 февраля 2017, 01:33
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«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре
В воскресенье, 12 февраля, на территории одного из муниципальных предприятий в Промышленном районе Самары погиб мужчина. Примерно 8:30 грузовой автомобиль «КамАЗ», которым управлял 54-летний водитель, наехал на человека. 62-летний пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы. Его забрала бригада скорой …
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13 февраля 2017, 03:31
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Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок
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8 февраля 2017, 03:30
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Полиция ищет пропавшего студента из Самары
Самарская полиция продолжает поиск пропавшего 19-летнего студента. Молодой человек учился в одном из вузов Самары. В правоохранительные органы обратилась его мать. Установлено, что некоторое время он находился в Новокуйбышевске. 17 января парень поселился в местной гостинице, переночевал там. Куда он …
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8 февраля 2017, 10:25
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В Самарской области произошла авария на крупной тепломагистрали
В понедельник, 6 февраля, в Самарской области произошла коммунальная авария. Повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров, расположенная на улице Максима Горького в Новокуйбышевские. По сообщению коммунальщиков, место утечки огорожено, проводятся земляные работы.
К месту аварии направили десять единиц техники, тепломагистраль ремонтируют 15 …
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6 февраля 2017, 12:32
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На Сухой Самарке «Нива» провалилась под лед: два человека погибли
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5 января 2017, 03:00
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На пост главы Новокуйбышевска назначен Сергей Марков
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14 декабря 2016, 09:28
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В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз
Сегодня, 5 октября, в Самаре произошел прорыв водовода. В промоину в асфальте провалился мусоровоз, передает портал «ProГород – Самара». По словам очевидцев, все началось с того, что из колодца забил гейзер. «Асфальт буквально смывает под напором воды», -
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5 октября 2016, 11:27
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В Самаре мусоровоз провалился под асфальт
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1 августа 2014, 10:06
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В Кинельском районе устанавливается личность погибшего под колесами мусоровоза
5 мая около 5 часов вечера на мусорной свалке рядом с поселком Усть-Кинельский произошло ЧП, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
60-летний водитель мусоровоза выгружался и не заметил находившегося рядом мужчину. Пострадавший попал под …
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6 мая 2014, 01:39
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В Тольятти на ул. Ботанической мусоровоз провалился под асфальт
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21 апреля 2014, 12:48