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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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В блогах: паспортно-визовый центр переехал

В блогах: паспортно-визовый центр переехал

Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали 
5 сентября 2018, 05:48
В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".

«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик 
5 сентября 2018, 05:39
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую 
5 сентября 2018, 05:23
В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

Самарцы пожаловались в соцсетях, что еще неделю назад во дворе дома № 260 по Московскому шоссе прорвало трубу и из-под земли бьет фонтан воды. В среду утром, 5 сентября, на месте  начались аварийные работы. В 10:45 рабочие начали устранять утечку на 
5 сентября 2018, 04:29
На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Накануне, 4 сентября, в областной столице произошла авария с участием велосипедиста. В 15:25 59-летний мужчина ехал на иномарке Mitsubishi по рынку «Норд» со стороны Заводского шоссе в направлении Рыльской. По пути автомобилист сбил велосипедиста. 13-летний мальчик получил травмы и угодил 
5 сентября 2018, 03:03
Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»

Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»

В среду, 5 сентября, произошла крупная автоавария на 882 километре трассы М-5 «Урал». В районе «демидовского» перекрестка столкнулись легковушки ВАЗ-2107 и «Лада Ларгус». Обе машины ехали в сторону Москвы.

По предварительным данным,  водитель «семерки»  захотел развернуться, но  не пропустил  
5 сентября 2018, 09:20
В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину

В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину

Во вторник днем, 4 сентября, нестандартная автоавария произошла на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в областной столице. Во время движения у иномарки «Рено» открутилось левое переднее колесо. По инерции оно покатилось вперед и повредило иномарку «Хендай». Информации о пострадавших нет, 
5 сентября 2018, 08:29
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной. 
 
По предварительной версии, несовершеннолетний не сумел держаться на безопасной дистанции до едущего впереди него 
29 августа 2018, 02:38
Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

Странная авария произошла под Сызранью в поселке Балашейка. Неизвестный мотоциклист примерно в 16:00 28 июля ехал вдоль озера. Внезапно он совершил наезд на загорающую на берегу 35-летнюю женщину и скрылся. Отдыхающую доставили в сызранскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом 
31 июля 2018, 09:26
Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области

Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области

В Самарской области произошло ДТП с участием мотоцикла. В Сызрани 32-летний мужчина на мотоцикле Lifan перевернулся на дороге к Волге. Авария случилась в воскресенье, 27 мая, в 13 часов. По данному факту проводится проверка. В пресс-службе областного главка полиции предоставили 
28 мая 2018, 04:28
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
Эксперты изучили статистику по авариям с летальным исходом в Соединенных Штатах, Англии и других странах. В частности, они познакомились с 

12 декабря 2017, 03:03
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