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В блогах: паспортно-визовый центр переехал
Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали …
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5 сентября 2018, 05:48
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В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!
«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".
«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик …
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5 сентября 2018, 05:39
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Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов
Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую …
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5 сентября 2018, 05:23
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В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии
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5 сентября 2018, 04:29
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На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста
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5 сентября 2018, 03:03
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Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»
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5 сентября 2018, 09:20
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В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину
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5 сентября 2018, 08:29
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником
Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной.
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29 августа 2018, 02:38
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Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал
Странная авария произошла под Сызранью в поселке Балашейка. Неизвестный мотоциклист примерно в 16:00 28 июля ехал вдоль озера. Внезапно он совершил наезд на загорающую на берегу 35-летнюю женщину и скрылся. Отдыхающую доставили в сызранскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом …
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31 июля 2018, 09:26
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Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области
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28 мая 2018, 04:28
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Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
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12 декабря 2017, 03:03