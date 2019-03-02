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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде
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1 марта 2019, 02:21
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В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками
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1 марта 2019, 08:06
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В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
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28 февраля 2019, 10:19
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»
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21 февраля 2019, 08:41
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С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности
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19 февраля 2019, 02:43
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
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17 февраля 2019, 03:29
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«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском
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3 февраля 2019, 05:35
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«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками
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29 декабря 2018, 01:12
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