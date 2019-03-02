В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками … Перед судом в Новокуйбышевске предстал 35-летний мужчина, которого подозревали в заведомо ложном ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, в августе 2018 года он «набрался», позвонил в экстренную службу «112» и заявил, что взорвет дом №17а на улице Островского.