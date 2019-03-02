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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 01.03.2019 
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Материалы по теме:

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Советском районе областной столицы случилось ЧП - в четверг, 28 февраля, в доме №108 по Южному проезду под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша. Как пояснили в горадминистрации, обрушилась часть кровли (примерно 20%) дома 1950 года постройки.
 
- Угрозы для жизни 
1 марта 2019, 02:21
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

Перед судом в Новокуйбышевске предстал 35-летний мужчина, которого подозревали в заведомо ложном ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, в августе 2018 года он «набрался», позвонил в экстренную службу «112» и заявил, что взорвет дом №17а на улице Островского. 
1 марта 2019, 08:06
В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снежных заносов. По словам представителей властей областного центра, системное проведение работ крайне важно из-за того, что нынешняя зима выдалась крайне обильной на осадки. Только в феврале этого года количество осадков на треть 

28 февраля 2019, 10:19
В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В 19:00 четверга, 21 февраля, в Самарской области был объявлен «Оранжевый уровень опасности». Как пояснили в региональном ГУ МЧС, он ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, местами сильный, на дорогах возможны 
21 февраля 2019, 08:41
С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

Ночь на вторник, 19 февраля, была у сотрудников ГУ МЧС сложной и бессонной: в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности, поступило более 6000 звонков. В Волжском, Приволжском, Сызранском районах дул сильный ветер со скоростью 24 м/с. Кроме того, была метель, 
19 февраля 2019, 02:43
В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В понедельник, 18 февраля, стихия разгулялась не на шутку: из-за непогоды было ограничено движение на трассах региона, в Тольятти возникла большая пробка на отрезке Приморский - Подстепки, падали деревья и рекламные конструкции, а также случилось происшествие на воде. Вечером на 
19 февраля 2019, 02:05
В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

Сегодня, 17 февраля, рано утром в Новокуйбышевске в доме №3 на улице Кадомцева обрушилась крыша на площади в 30 квадратных метров. Об этом сообщил в Твиттере мэр Н-ска Владимир Фомин.
 
Крыша четырехэтажного дома не выдержала снега и рухнула. Она 
17 февраля 2019, 03:29
«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском

«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском

2 февраля группа из 24 рыбаков поехала на рыбалку в затонах под Новокуйбышевском. Мужчины ехали на автомобилях. Детей, к счастью, среди них не было. Несмотря на запрещающие знаки, мужчины не захотели делать «лишний крюк» и решили «пробить» себе дорогу на 
3 февраля 2019, 05:35
«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками

«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками

С главной площади Новокуйбышевска исчезли Дед Мороз и Снегурочка, которые стали предметом самых жестких шуток со стороны пользователей соцсетей. Теперь на их месте красуются огромные деревянные яшики. Об этом сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».

Напомним, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки в 
29 декабря 2018, 01:12
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