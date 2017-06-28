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Худрука театра-студии «Грань» Дениса Бокурадзе пригласили работать в «Таганке»
Осенью в московском «Театре на Таганке» состоится премьера нового спектакля, поставленного Денисом Бокурадзе. Художественный руководитель новокуйбышевского театра-студии «Грань» принял участие в проекте «Репетиции» и предложил поставить пьесу Александра Вампилова «Старший сын». Руководство «Таганки» заявку одобрило. На этой неделе состоялась первая …
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23 июня 2017, 02:39
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В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками
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13 июня 2017, 11:36
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Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы
В Новокуйбышевске заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Жертвой оказалась 42-летняя жительница Чапаевска.
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26 мая 2017, 12:00
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Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом
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18 мая 2017, 08:20
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В Самаре бесхозный башенный кран грозит обрушиться на соседние двухэтажки
Речь о строительном кране на брошенной стройплощадке компании "Кросс" в поселке Мехзавод. Кроме двухэтажек в непосредственной близости - детский профилакторий и газовая труба. По словам местных жителей, кран разбирают только вандалы. Срезали кабели, вытащили аккумулятор. Жители поселка вместе с обманутыми …
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23 марта 2017, 11:17
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Дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин получил травму во время отдыха на Байкале
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1 марта 2017, 02:10
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На стройке в Самаре башенный кран упал на рабочего
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13 декабря 2016, 06:56
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В Тольятти под суд отдали предполагаемого виновника смерти 3-летнего ребенка и его отца
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4 ноября 2016, 10:13
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В США 16-летний вратарь после выхода из комы заговорил на незнакомом ему испанском языке
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24 октября 2016, 12:43
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Под Самарой КамАЗ потерял крупногабаритные запчасти, есть фото
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13 августа 2016, 06:12