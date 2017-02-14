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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни

Именно их обвиняют в кровавой расправе в Сызранском районе, когда в апреле прошлого года там убили зам.начальника областного штаба полиции Андрея Гошта и пять членов его семьи. По версии следствия, подсудимые забили спящих людей до смерти.. Выжила только семилетняя племянница 

10 февраля 2017, 08:33
В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.  

В ходе расследования силовики проверили 

10 февраля 2017, 11:46
Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Ленинский районный суд Самары огласил приговор директору компаний "Гелиос" и "Арго" Юлии Жильцовой. Женщину признали виновной в мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, она брала займы у населения под 78% годовых. Однако обещанных денег 125 вкладчиков так и не получили. Общий 

9 февраля 2017, 03:12

"Телефонный террорист", который грозился подорвать ТЦ "Космопорт", отправится в колонию

Сегодня Советский районный суд Самары вынес решение по делу Хурсанда Амунбекова. По версии следствия, в декабре 2015-ого нелегальный мигрант позвонил на номер 112 и сообщил, что через час "Космопорт" взлетит на воздух. Добавил: это подарок к Новому году от запрещенной 

7 февраля 2017, 03:19
В блогах: о сокращении самарских чиновников

В блогах: о сокращении самарских чиновников

Блогер Игорь Кондратьев считает, что в Самаре городских чиновников если нужно сокращать, то целыми департаментами. "У нас на управление в общей сложности уходит порядка 2 миллиардов рублей. Для сравнения: в Казани расходы почти в 3 раза меньше — около 
3 февраля 2017, 05:06
Самарским чиновникам нашли самые дешевые канцтовары

Самарским чиновникам нашли самые дешевые канцтовары

Чиновникам самарской мэрии купили канцтоваров почти на два миллиона рублей. Победителем объявленного горадминистрацией аукциона стала компания «Офис-сервис», сообщается на портале госзакупок. Товар предназначен для девяти подразделений. Цена победителя оказалась самой низкой из трех заявок, поступивших на торги. При их объявлении 

27 января 2017, 01:59
Раскрыт новый способ воровства с кредитных карт

Раскрыт новый способ воровства с кредитных карт

Новый способ кибермошенничества во всемирной паутине основан на распространении вредоносных плагинов, которые запускают не менее 80 тысяч сайтов. Их жертвами ежемесячно становятся более миллиона россиян.
Хитрость  состоит в том, что опасные плагины (расширения) замаскированы под программы, предлагаемые пользователям для получения 

27 января 2017, 12:16
Адвокат создателя холдинга

Адвокат создателя холдинга "Кваттрон" Алексея Солдатова потребовал вернуть дело прокурору

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он передал подложные документы для получения кредита в "Россельхозбанке" своему бизнес-партнеру Елене Андреевой. Речь идет о сумме в 74 миллиона 700 тысяч рублей под залог оборудования для фирмы НПО "Смена", 

23 января 2017, 05:44
Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного 

20 января 2017, 02:13
Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей

Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей

Промышленный районный суд Самары вынес приговор по делу о махинациях с бюджетными деньгами. На скамье подсудимых - директор компании «Алгоритм» Роман Разливанов и директор фирмы «Оверхол Строй-маркет» Галина Варфоломеева.
По версии следствия, три года назад фирма Разливанова выиграла конкурс и 

10 января 2017, 02:18
Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей

Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей

В 2017 году мэрия Самары потратит на зарплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 миллиарда рублей, посчитали эксперты издания «ФедералПресс». Больше всего денег получат департаменты управделами администрации, финансов и управления имуществом. Тройка аутсайдеров - контрольно-счетная палата, управление 

27 декабря 2016, 04:45
В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.

Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 
16 декабря 2016, 11:43
Заведено уголовное дело о хищении почти 27 миллионов рублей из

Заведено уголовное дело о хищении почти 27 миллионов рублей из "Фиа-банка"

Накануне стало известно, что тольяттинские полицейские завели уголовное дело  о хищении почти 27 миллионов рублей из "Фиа-банка". Статья -  "мошенничество в особо крупном размере". По данным прокуратуры автограда, деньги вывел некий  предприниматель, находившийся в сговоре с сотрудниками кредитного учреждения.
По 

7 декабря 2016, 12:17
В Сбербанке рассказали о новом способе хищения денег из банкоматов

В Сбербанке рассказали о новом способе хищения денег из банкоматов

СМИ сообщили об очередном способе хищения средств из банкоматов. О мошеннической схеме под названием drilled box журналистам рассказал зампред банка Станислав Кузнецов.
В определенных марках банкоматов преступники просверливают небольшую дырочку, через которую особым образом выкачивают деньги. Как утверждается, так злоумышленники 

19 октября 2016, 11:58
В Оренбуржье деньги на строительство дорог ушли на московские счета

В Оренбуржье деньги на строительство дорог ушли на московские счета

По сообщениям региональных средств массовой информации, в Оренбуржье при строительстве дорог пропали 10 миллионов рублей. Как отмечается, компания, выигравшая тендер, недодала субподрядчикам именно эту сумму. Средства были переведены в аффилированную столичную организацию и обналичены.
Эта история началась летом 2013 года, 
17 февраля 2016, 05:17
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