Речь идет о бывшем начальнике муниципального учреждения "Управление гражданской защиты" Василии Борзенко. На днях его нашли мертвым в собственной квартире. По предварительным данным следов насилия нет. Любопытно, что в городском суде ему и директору компании «Альянс Авто» Наталье Солдатовой скоро должны были вынести приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Данные о смерти подсудимого в суд еще не поступили. Следующее заседание назначено на 22 февраля.
По версии следствия, в 2014 году Василий Борзенко попал на служебной Hyundai Elantra в аварию. ГИБДД на место происшествия не вызывал. Отремонтировать авто решил за счет бюджета. Обратился в компанию «Альянс Авто», с которой у муниципального учреждения подписан договор на техобслуживание. Здесь ему якобы отремонтировали кузов и двигатель иномарки за 60 тысяч рублей. По факту работы не были выполнены. Силовики установили, что в фирме нет специалистов для проведения таких работ.
Судебное рассмотрение дела о мошенничестве, в котором обвиняют Борзенко и Солдатову, идет с декабря прошлого года.
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