|
В Самарской области браконьер наловил рыбы на 530 тысяч рублей
|
4 марта 2019, 12:50
|
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
|
4 марта 2019, 12:02
|
Спасательная операция длилась 6 часов: в Самарской области рыбаки заблудились на Волге в метель
|
4 марта 2019, 11:39
|
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
|
4 марта 2019, 11:16
|
В Самарской области поймали братьев-закладчиков
|
4 марта 2019, 09:17
|
В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей
|
4 марта 2019, 08:52
|
В Жигулевске двое рецидивистов до смерти забили своего знакомого
|
3 марта 2019, 12:13
|
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
|
2 марта 2019, 10:09
|
В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права
В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала …
|
2 марта 2019, 08:20
|
В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе
В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении …
|
1 марта 2019, 05:55
|
Виталия Деревяго отправили под домашний арест на 2 месяца
Задержанный накануне начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС по Самаре Виталий Деревяго отправился под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял сегодня Самарский районный суд.
Напомним, полицейского подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело …
|
1 марта 2019, 05:06
|
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками
|
1 марта 2019, 08:06
Мы Вам перезвоним!