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В Самаре начала работу «Школа парламентаризма»
У самарской молодежи появился шанс попробовать себя в роли законодателей и управленцев. В городской думе начала работу региональная площадка федеральной "Школы парламентаризма". Это образовательный проект для молодых людей, который даёт им возможность стажироваться в структурах исполнительной и законодательной власти.
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9 ноября 2018, 11:25
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В Самаре в дома жителей Кировского района вернулась холодная вода
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9 ноября 2018, 08:45
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В Самарской области умер мужчина, которого покусали свиньи
В Хворостянском районе нашего региона выясняют причины гибели местного жителя. 6 ноября в селе Масленниково был найден труп мужчины со следами укусов домашних свиней, пишет «Волга Ньюс». Однако непонятно, укусы появились на его теле до или после гибели. Сейчас …
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7 ноября 2018, 12:01
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В Самарской области в теплицах нашли нелегалов, хранивших экстремистскую литературу
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6 ноября 2018, 02:00