В Самаре начала работу «Школа парламентаризма» У самарской молодежи появился шанс попробовать себя в роли законодателей и управленцев. В городской думе начала работу региональная площадка федеральной "Школы парламентаризма". Это образовательный проект для молодых людей, который даёт им возможность стажироваться в структурах исполнительной и законодательной власти. … Студент Самарского