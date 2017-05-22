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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самарской области проводятся антитеррористические учения

В Самарской области проводятся антитеррористические учения

На протяжении недели в Самарской области будет идти подготовка к антитеррористическим мероприятиям правоохранителей и сотрудников спецслужб. По сведениям пресс-службы УФСБ по Самарской области, на территории областной столицы, Волжского и Красноярского районов будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации 

15 мая 2017, 01:21
Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных

Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных

В Самарской области сотрудники исправительной колонии №10 перехватили спирт для заключенных. По данным регионального ГУФСИН, гражданин, ранее отбывавший наказание в учреждении, пытался перебросить на его территорию двенадцать ПЭТ-бутылок. Каждая объемом по пол-литра. Внутри находилась спиртосодержащая жидкость. В обстоятельствах инцидента разбираются. 
2 мая 2017, 04:16
Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Сегодня, 22-го апреля, примерно в 11 утра в полицию поступила информация о странном мужчине, который бегает по самому краю крыши девятиэтажного дома №51 по улице Чернореченской. Очевидцы испугались за жизнь горожанина и обратились к стражам порядка, передает «Волга Ньюс»
 
22 апреля 2017, 04:11
Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

В самарской исправительной колонии №13 обнаружили 28 тонн овощей и гречки, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В отношении должностного лица из исправительного учреждения завели административное дело. 

21 апреля 2017, 02:40
Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Такую вводную получили сотрудники силовых структур, поднятые по тревоге для проведения учений в рамках подготовки к проведению в Самаре матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Силами и средствами самарского управления ФСБ, главка полиции, Средневолжского линейного управления МВД и Росгвардии 

22 марта 2017, 09:46
2000 военных защитили железнодорожный узел в Самарской области, есть видео

2000 военных защитили железнодорожный узел в Самарской области, есть видео

Российские военные спрятали от противника железнодорожный узел в Самарской области. В Центральном военном округе прошли масштабные учения с участием около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц техники. В учениях принимали участие специалисты химической, радиационной и биологической защиты. Для маскировки 

2 марта 2017, 12:02
Самарец подарил заключенным более 1000 книг

Самарец подарил заключенным более 1000 книг

Библиотечный фонд исправительных учреждений Самарской области пополнился более чем на 1 000 единиц, сообщает региональный УФСИН. Житель Самары Юрий Тарасов подобрал для заключенных губернии произведения отечественных и зарубежных классиков, правовую литературу, мемуары военачальников, книги по исторической тематике.
- Буду искренне 

4 февраля 2017, 05:55
Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии

Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей 

30 января 2017, 03:04
ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара

ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара

Отель Холидей Инн в Самаре взят штурмом подразделениями Росгвардии и силами регионального управления Федеральной службы безопасности. Обезврежено взрывное устройство. Освобождены заложники, в числе которых оказались иностранные граждане.

Таков итог учений, проведенных накануне. Условный теракт пресечен в соответствии с утвержденным в рамках 

30 ноября 2016, 11:15
В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото

Вчера, 21 октября, ГУФСИН по Самарской области опубликовал сообщение с просьбой о помощи в розыске осужденного, который уклоняется от отбывания наказания в колонии-поселении №27.
 
Разыскивается 31-летний Филатов Алексей Юрьевич.
 
Приметы: рост высокий 177 см, плечи опущенные, волосы темно-русые, 

22 октября 2016, 04:54
Самарская колония купила поросят на откорм

Самарская колония купила поросят на откорм

"Исправительная колония № 16 Главного Управления Федеральной Службы Исполнения наказаний по Самарской области закупила живых свиней на 600 тысяч рублей. Животные приобретены на откорм, сообщается на портале госзакупок.
Закупка производилась у единственного поставщика (имя компании-победителя торгов не называется).

Согласно документации к 

25 июля 2016, 10:33
Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Начальник региональной службы исполнения наказаний Рамиз Алмазов рассказал, как сегодня живут заключенные, чем зарабатывают на жизнь, какие производства откроются в колониях в ближайшее время и где востребованы товары , сделанные в местах не столь отдаленных.

Их не коснулись ни 
6 апреля 2016, 10:50
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