Ключевые требования осужденных к администрации - на плакатах. Переговоры с недовольными результатов не дали, поэтому в зону конфликта стягиваются силы спецназа и сотрудников исправительного учреждения. Такова легенда тактико-специальных учений областного управления службы исполнения наказаний и курсантов ведомственного института. Всего в них приняли участие более 300 человек.
Баррикады с пути спецназа убирает трактор. Вспыхнувший было огонь тушат пожарные. Перед колонией - митинг родственников. Тем временем, спецназ берет ЗК в кольцо. Их роль взяли на себя курсанты Самарского юридического института ФСИН. Они же помогают спецназу усмирять бунтовщиков. Полчаса работы спецназа и осужденные сдаются.
Качество работы курсантов 4-ого и 5-ого курса на учениях будет учтено при выставлении оценок.
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В Самарской области проводятся антитеррористические учения
На протяжении недели в Самарской области будет идти подготовка к антитеррористическим мероприятиям правоохранителей и сотрудников спецслужб. По сведениям пресс-службы УФСБ по Самарской области, на территории областной столицы, Волжского и Красноярского районов будут отрабатываться учебные мероприятия по предотвращению, минимизации и ликвидации …
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15 мая 2017, 01:21
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Сотрудники самарской колонии перехватили спирт для заключенных
В Самарской области сотрудники исправительной колонии №10 перехватили спирт для заключенных. По данным регионального ГУФСИН, гражданин, ранее отбывавший наказание в учреждении, пытался перебросить на его территорию двенадцать ПЭТ-бутылок. Каждая объемом по пол-литра. Внутри находилась спиртосодержащая жидкость. В обстоятельствах инцидента разбираются.
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2 мая 2017, 04:16
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Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки
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22 апреля 2017, 04:11
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Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами
В самарской исправительной колонии №13 обнаружили 28 тонн овощей и гречки, которые не прошли государственный карантинный фитосанитарный контроль. Это является нарушением ФЗ «О карантине растений», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. В отношении должностного лица из исправительного учреждения завели административное дело. …
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21 апреля 2017, 02:40
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Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»
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22 марта 2017, 09:46
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2000 военных защитили железнодорожный узел в Самарской области, есть видео
Российские военные спрятали от противника железнодорожный узел в Самарской области. В Центральном военном округе прошли масштабные учения с участием около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц техники. В учениях принимали участие специалисты химической, радиационной и биологической защиты. Для маскировки …
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2 марта 2017, 12:02
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Самарец подарил заключенным более 1000 книг
Библиотечный фонд исправительных учреждений Самарской области пополнился более чем на 1 000 единиц, сообщает региональный УФСИН. Житель Самары Юрий Тарасов подобрал для заключенных губернии произведения отечественных и зарубежных классиков, правовую литературу, мемуары военачальников, книги по исторической тематике.
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4 февраля 2017, 05:55
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Олимпийские чемпионы стали свидетелями матча в самарской колонии
Двукратные олимпийские чемпионы, хоккеисты Борис Майоров и Борис Михайлов оказались в самарской исправительной колонии №6. Как выяснилось, попасть туда можно не только в наказание за преступление. Легенды советского спорта стали почетными гостями ледового поединка между заключенными и командой «Фрегат», выступающей …
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30 января 2017, 03:04
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ФСБ штурмует отель Holyday Inn Самара
Отель Холидей Инн в Самаре взят штурмом подразделениями Росгвардии и силами регионального управления Федеральной службы безопасности. Обезврежено взрывное устройство. Освобождены заложники, в числе которых оказались иностранные граждане.
Таков итог учений, проведенных накануне. Условный теракт пресечен в соответствии с утвержденным в рамках …
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30 ноября 2016, 11:15
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В Самарской области осужденный не поехал в колонию, есть фото
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22 октября 2016, 04:54
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Самарская колония купила поросят на откорм
"Исправительная колония № 16 Главного Управления Федеральной Службы Исполнения наказаний по Самарской области закупила живых свиней на 600 тысяч рублей. Животные приобретены на откорм, сообщается на портале госзакупок.
Согласно документации к …
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25 июля 2016, 10:33
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Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей
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6 апреля 2016, 10:50