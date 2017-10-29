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В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
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13 июня 2017, 05:24
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В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон
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24 апреля 2017, 11:06
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В Самаре сошел с рельсов трамвай
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1 февраля 2017, 09:45
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"ТЕРРА" помогла многодетной матери
Благодаря телерадиокомпании "ТЕРРА" многодетная мать из Новосемейкино Ангелина Макарова получила квартиру. Напомним, в сюжете в информационной программе "Новости. Самара" наши корреспонденты рассказали историю Ангелины Макаровой, матери 5 детей. В очереди на квартиру без прописки она стояла больше 15 лет. Она …
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27 апреля 2016, 02:41
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В Самаре полицейский спас 16-летнего подростка от самоубийства из-за несчастной любви
В течение часа на улице Рудничная в посёлке Новосемейкино Самарской области разворачивался настоящий триллер, сообщает областное ГУ МВД. 16-летний подросток сначала забрался на крышу многоэтажки, затем спустился на козырек балкона 5-го этажа, и, стоя там, угрожал спрыгнуть вниз. Небезразличные местные …
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26 сентября 2015, 06:16
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МЧС: в Сызрани вагон грузового поезда сошел с рельсов
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16 сентября 2015, 10:18
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ФСБ: под Самарой изъято 6 автоматов Калашникова, гранаты, тысячи патронов
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области сегодня, 8 сентября, ликвидировали в Красноярском районе крупный схрон оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из частных домов села Новосемейкино изъяты шесть автоматов Калашникова различных модификаций …
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8 сентября 2015, 07:09
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Полиция Самары уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом
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7 сентября 2015, 04:08