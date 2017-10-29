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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 октября 2017г 
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В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
Во вторник, 13 июня, в Самаре произошло сразу две аварии на трамвайных путях. Примерно в три часа на Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Аминева сошел с рельсов трамвай №7. Никто 

13 июня 2017, 05:24
В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В субботу, 22 апреля, в Самаре сошел с рельсов грузовой вагон. Авария случилась при проведении маневровых работ на путях нефтяной компании, примыкающих к участку железной дороги общего пользования. Состав, двигавшийся со скоростью не более трех километров в час, состоял из 

24 апреля 2017, 11:06
В Самаре сошел с рельсов трамвай

В Самаре сошел с рельсов трамвай

В центре Самары на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел во вторник, 31 января, в четвертом часу дня. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места происшествия.

Трамвай следовал по маршруту №20к в сторону 
1 февраля 2017, 09:45

"ТЕРРА" помогла многодетной матери

Благодаря телерадиокомпании "ТЕРРА" многодетная мать из Новосемейкино Ангелина Макарова получила квартиру. Напомним, в сюжете в информационной программе "Новости. Самара" наши корреспонденты рассказали историю Ангелины Макаровой, матери 5 детей. В очереди на квартиру без прописки она стояла больше 15 лет. Она 

27 апреля 2016, 02:41
В Самаре полицейский спас 16-летнего подростка от самоубийства из-за несчастной любви

В Самаре полицейский спас 16-летнего подростка от самоубийства из-за несчастной любви

В течение часа на улице Рудничная в посёлке Новосемейкино Самарской области разворачивался настоящий триллер, сообщает областное ГУ МВД. 16-летний подросток сначала забрался на крышу многоэтажки, затем спустился на козырек балкона 5-го этажа, и, стоя там, угрожал спрыгнуть вниз. Небезразличные местные 
26 сентября 2015, 06:16
МЧС: в Сызрани вагон грузового поезда сошел с рельсов

МЧС: в Сызрани вагон грузового поезда сошел с рельсов

В МЧС сообщили об аварии на железной дороге в Сызрани. Сошел с рельсов вагон грузового поезда. Это произошло в ночь на 16 сентября на станции «Сызрань-1» в южном парке. К ликвидации последствий ЧП привлекли 28 человек. Было задействовано 5 единиц 
16 сентября 2015, 10:18
ФСБ: под Самарой изъято 6 автоматов Калашникова, гранаты, тысячи патронов

ФСБ: под Самарой изъято 6 автоматов Калашникова, гранаты, тысячи патронов

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Самарской области сегодня, 8 сентября, ликвидировали в Красноярском районе крупный схрон оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из частных домов села Новосемейкино изъяты шесть автоматов Калашникова различных модификаций 
8 сентября 2015, 07:09
Полиция Самары уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом

Полиция Самары уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом

В областной полиции сообщили точные данные о числе пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом Самара – Ульяновск.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в воскресенье, 6 сентября, после 22 часов автобус MAN врезался в опору моста около поселка Новосемейкино и загорелся. 
7 сентября 2015, 04:08
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