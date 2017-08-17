Накануне в Самару с рабочим визитом приезжала замминистра образования и науки России Татьяна Синюгина. Она принимала участие в традиционной августовской конференции педагогов и посещала новую школу, построенную в Южном городе.
Учреждение готово к открытию, работы обошлись почти в миллиард рублей. Это будет самое крупное учебное заведение в регионе, рассчитанное на полторы тысячи детей. Педагогический штат уже набран. Средняя зарплата учителей будет составлять 32 тысячи рублей - во всяком случае, так обещают. Татьяна Синюгина новой школой осталась довольна.
Татьяна Синюгина, зам.министра образования и науки Российской Федерации:
- Я увидела современную школу сегодняшнего дня. Именно такой должна быть школа, которая не только соответствует всем типовым нормам, правилам, действующему законодательству, но это и современная школа, которая позволяет совершенно по-новому, интересно для детей и очень профессионально и продуктивно для педагогов организовать процесс обучения и воспитания.
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