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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Ученье – свет: В регионе обсудили перспективы развития образования

Ученье – свет: В регионе обсудили перспективы развития образования

Перспективы развития образования в Самарской области обсуждали сегодня на традиционной региональной конференции работников данной отрасли. В масштабном заседании приняли участие замглавы федерального Минобрнауки Татьяна Синюгина, которая находилась с рабочим визитом в губернской столице, и глава региона Николай Меркушкин.
1 сентября 

17 августа 2017, 12:55
Школы отдадут другим

Школы отдадут другим

Глава Минобрнауки Ольга Васильева объявила о начале масштабной реформы - в ближайшем будущем школы начнут передавать от муниципальных властей региональным. По словам министра, сейчас эти образовательные учреждения находятся вне государственной опеки и заботы, нынешняя система неэффективна и требует перемен, в 

7 июля 2017, 12:49
Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена

Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена

Специалисты Рособрнадзора приступили к сбору предложений по совершенствованию единого госэкзамена. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, предложения ведомство будет принимать до 11 августа. Обо всех предполагаемых изменениях объявят до начала учебного года.
Напомним, что с 2009 

3 июля 2017, 11:13
Каждого шестого самарского выпускника признали успешным

Каждого шестого самарского выпускника признали успешным

Лучшие выпускники школ Самарской области 2017 года собрались накануне в тольяттинском дворце культуры. Их награждал и поздравлял лично глава региона. Николай Меркушкин подчеркнул, что в случае, если золотой медалист по каким-либо причинам не сможет поступить в вуз, то расходы на 

29 июня 2017, 10:54
Сухой закон: Областное правительство ввело полный запрет на продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня

Сухой закон: Областное правительство ввело полный запрет на продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня

Сухой закон: правительство Самарской области ввело полный запрет на розничную продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня
Кроме того, 24-го числа спиртное не будут продавать и в поселке Прибрежный - это связано с проведением в том районе молодежного 

22 июня 2017, 12:04
Для 9000 самарцев устроили математические испытания

Для 9000 самарцев устроили математические испытания

В среду, 31 мая, одиннадцатиклассники Самарской области сдают единый госэкзамен по математике базового уровня. Заявления на участие в ЕГЭ подали более 9000 выпускников. Контрольно-измерительные материалы содержат 20 заданий, на решение которых отводится 3 часа. Тесты проходят в 15 школах Самары. 

31 мая 2017, 11:46
Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ

Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ

Уже в следующий понедельник стартует экзаменационная пора. В первый день ЕГЭ выпускники покажут свои знания по таким дисциплинам, как география и информатика.
В Самаре будут работать 28 пунктов проведения Единого государственного экзамена. На данный момент все подготовительные мероприятия завершены. Специально 

23 мая 2017, 09:20
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