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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Самый большой елочный шар в мире начали собирать на Поклонной горе

На Поклонной горе приступили к монтажу самого крупного на планете елочного шара с танцплощадкой внутри. Такую информацию распространил сайт столичной мэрии.
Высота конструкции будет 17 метров, диаметр — порядка 11. Внутри появятся динамики, из которых будут разноситься праздничные музыкальные произведения. 

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К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки

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Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

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28 ноября 2017, 12:01
Почта Деда Мороза заработала в московском зоопарке

Почта Деда Мороза заработала в московском зоопарке

Ящик для праздничных писем Деду Морозу появился в столичном музее истории зоопарка, информирует сайт главы города. Направить послание сказочному волшебнику любой желающий сможет до 29 декабря.
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Рэпер Баста из Ростова стал лауреатом премии “Золотой граммофон”

Рэпер Баста из Ростова стал лауреатом премии “Золотой граммофон”

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Самарца принудительно вселили к бывшей жене

Самарца принудительно вселили к бывшей жене

Жителя Самары не пускала домой бывшая жена, рассказали в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. По данным представителей ведомства, половина квартиры принадлежала мужчине.

«Работниками отдела судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Ш. Предметом исполнения стало 

9 ноября 2017, 11:34
Прокуратура обязала мэрию Самары дать квартиру вдове ветерана ВОВ

Прокуратура обязала мэрию Самары дать квартиру вдове ветерана ВОВ

В Самаре суд удовлетворил иск прокуратуры Самарской области и обязал власти города восстановить нарушенные права вдовы участника Великой Отечественной войны. Изначально ей было отказано в предоставлении льготы на квартиру. По мнению мэрии, граждане, принимавшие участие в войне с Японией с 
11 октября 2017, 10:15
«Русское Радио» отмечает день рождения!

«Русское Радио» отмечает день рождения!

Сегодня, 2 августа, «Русское Радио» – самая народная и любимая радиостанция нашей страны отмечает день рождения!  «Русское Радио» – самый узнаваемый и любимый миллионами слушателей бренд. «Русское Радио» слушают в более чем 3100 городах нашей страны и мира! «Русское Радио» 
2 августа 2017, 06:01
Марадоне подыщут квартиру в Самаре

Марадоне подыщут квартиру в Самаре

Блогер siverkin отреагировал на новость, что всемирно известный футболист Диего Марадона попросил гражданство России. «Считаю, что нужно подарить ему квартиру в Самаре с регалиями почетного гражданина города, - заявляет автор. - Марадона - человек ослепительной судьбы, боец, чемпион мира, 
6 июля 2017, 09:32
Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!

Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!

На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.

Вы 
16 июня 2017, 06:01
Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Прими участие в конкурсе #поюнарусском!

Любишь петь и слушаешь радиостанцию "Русское Радио"?
Тогда сними на телефон видео о том, как ты подпеваешь звездам «Русского Радио», и прими участие в конкурсе #поюнарусском!
 
1. С 1 по 29 июня выложи видео в любой соцсети: «ВКонтакте», Facebook 

2 июня 2017, 05:43
Самарские следователи купят трехкомнатную квартиру за 5,5 млн рублей

Самарские следователи купят трехкомнатную квартиру за 5,5 млн рублей

Следственное управление СК России по Самарской области объявило тендер на покупку в Самаре квартиры площадью не менее 100 квадратных метров за 5,5 млн рублей. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, жилплощадь должна включать не менее трех комнат и располагаться в кирпичном 

11 августа 2016, 04:03
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