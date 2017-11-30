Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу Рейтинг продуктов по увеличению цен в последнем месяце года по инициативе «Российской газеты» представили специалисты ФинЭкспертизы. Они проанализировали сведения за 5 лет. Как отмечено, перед Новым годом в торговых точках практически все продукты дорожают, но процент повышения может очень сильно …