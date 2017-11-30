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Самый большой елочный шар в мире начали собирать на Поклонной горе
На Поклонной горе приступили к монтажу самого крупного на планете елочного шара с танцплощадкой внутри. Такую информацию распространил сайт столичной мэрии.
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29 ноября 2017, 10:05
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К Новому году в парках и скверах Самары украсят елки
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28 ноября 2017, 09:09
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Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу
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28 ноября 2017, 12:01
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Почта Деда Мороза заработала в московском зоопарке
Ящик для праздничных писем Деду Морозу появился в столичном музее истории зоопарка, информирует сайт главы города. Направить послание сказочному волшебнику любой желающий сможет до 29 декабря.
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27 ноября 2017, 10:04
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Рэпер Баста из Ростова стал лауреатом премии “Золотой граммофон”
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13 ноября 2017, 01:33
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Самарца принудительно вселили к бывшей жене
Жителя Самары не пускала домой бывшая жена, рассказали в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. По данным представителей ведомства, половина квартиры принадлежала мужчине.
«Работниками отдела судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Ш. Предметом исполнения стало …
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9 ноября 2017, 11:34
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Прокуратура обязала мэрию Самары дать квартиру вдове ветерана ВОВ
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11 октября 2017, 10:15
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«Русское Радио» отмечает день рождения!
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2 августа 2017, 06:01
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Марадоне подыщут квартиру в Самаре
Блогер siverkin отреагировал на новость, что всемирно известный футболист Диего Марадона попросил гражданство России. «Считаю, что нужно подарить ему квартиру в Самаре с регалиями почетного гражданина города, - заявляет автор. - Марадона - человек ослепительной судьбы, боец, чемпион мира, …
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6 июля 2017, 09:32
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Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!
На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.
Вы …
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16 июня 2017, 06:01
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Прими участие в конкурсе #поюнарусском!
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2 июня 2017, 05:43
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Самарские следователи купят трехкомнатную квартиру за 5,5 млн рублей
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11 августа 2016, 04:03