Возрождая спортивные традиции. В это воскресенье на Волжском проспекте прошел масштабный легкоатлетический марафон на кубок Главы Самары. В последний раз областная столица принимала столь массовый забег 25 лет назад.
На стартовую прямую накануне вышли больше полутора тысяч любителей бега из 85 городов России. Самому младшему участнику забега едва исполнилось пять. Самому старшему - 78. Владимир Шитов не пропускает ни одного важного спортивного события в жизни города. А заодно агитирует принять участие всех членов своей семьи.
Владимир Шитов, участник марафона на кубок Главы г.о. Самара:
- Внук пробежал, и очень здорово пробежал. Мы с дочерью бежим 21 км. И зять бежит 10 км. Финишировал, и это гордость за себя. И все, что есть негативное на душе, оставляешь на дистанции. Финишируешь и радуешься солнышку, небу, зелени. Хочется людям приятное сделать. Так что советую!
Первыми проверяют себя на прочность те, кто выбрал дистанцию в 3 километра. Кроме того, спортсмены бегут на 10, 21 и даже 42 км. А это уже марафонская дистанция. И здесь главное победить себя. Поэтому "Каждый - первый" - гласит лозунг самарских соревнований.
Егор Дулидов, участник марафона на кубок Главы г.о. Самара
- Интересное массовое событие. Просто даже поучаствовать - это шаг вперед, возможность преодолеть себя!
Похожий марафон проводился в региональной столице еще в советское время. 15 лет подряд вплоть до 1992 года. Традицию решили возродить. Ведь в Самарской области бегом занимаются около 17 тысяч человек.
Глава города Олег Фурсов пообещал, что марафонский забег вновь станет в Самаре ежегодным событием.
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