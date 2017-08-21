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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре пройдут международные соревнования по кибербезопасности

В Самаре пройдут международные соревнования по кибербезопасности

С 19 по 22 сентября в Самаре  состоятся одни из крупнейших российских соревнований по кибербезопасности. 16 команд сразятся за звание лучших. В этом году впервые проект поддержало Министерство иностранных дел Российской Федерации.
VolgaCTF - одни из крупнейших ежегодных соревнований в 

21 августа 2017, 06:15
Первый домашний матч в сезоне провела команда «Крылья Советов - 2»

Первый домашний матч в сезоне провела команда «Крылья Советов - 2»

Из-за ремонта поля молодежка «Крыльев» первый домашний поединок в Самаре проводила только в 5-м туре. Пятничный вечер решили провести на футболе почти 500 болельщиков. Трибуны на 3-й площадке «Металлурга» были заполнены полностью. Причем и гостей - «Носту» из Новотроицка приехала 

21 августа 2017, 12:34
Золотым призером чемпионата России по велоспорту-треку стала спортсменка из Самарской области

Золотым призером чемпионата России по велоспорту-треку стала спортсменка из Самарской области

Свыше 200 лучших спортсменов страны принимают участие в чемпионате России по велоспорту-треку в олимпийских дисциплинах. Спортивные соревнования проходят с 15 по 19 августа в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Министерство спорта Самарской области, в командной гонке преследования среди женщин победу одержали 4 спортсменки 

18 августа 2017, 04:50
В Тольятти появится

В Тольятти появится "Немов-центр"

Речь идет о межрегиональной спортивной площадке для проведения занятий по гимнастике и соревнований любого уровня. Проект строительства обсудили губернатор Николай Меркушкин и мэр Автограда Сергей Анташев.
По концепции в трех уровнях здания будет организован единый зал. Его высота - 21 

16 августа 2017, 01:26
Девять самарцев решили стать благобегунами

Девять самарцев решили стать благобегунами

Блогер Анна Носова рассказала, что решила стать благобегуном. То есть свои утренние пробежки превратить в благое дело и собрать денежные средства на лечение тяжелобольных детей. Проект организован совместно Русфондом и школой бега I Love Running. «Вчера я зарегистрировалась на 
11 августа 2017, 08:58
Самарские гребцы привезли из Москвы золото и серебро

Самарские гребцы привезли из Москвы золото и серебро

На чемпионате России по академической гребле, который состоялся в Москве, самарские спортсмены завоевали пять медалей. Золотые – у Максима Телицына (на фото), который взял сразу две высшие награды, а также у Алекандра Вязовкина. Елена Сенюкова и Алина Завитневич стали серебряными 

9 августа 2017, 08:10
На набережной появится «скала»

На набережной появится «скала»

12 августа в России отметят профессиональный праздник всех спортсменов и сторонников здорового образа жизни - день физкультурника. Все желающие смогут поиграть в теннис, шахматы, футбол, попробовать себя в самых различных единоборствах и скалолазании.
9 августа 2017, 09:06
В Самаре перекроют еще одну дорогу

В Самаре перекроют еще одну дорогу

В субботу, 5 августа, в Самаре ограничат движение транспорта в районе поселка Управленческий. Там пройдут соревнования бегунов - открытый легкоатлетический кросс «Сокольи Горы - 2017».

Проезд будет ограничен с 9 часов утра до 15:00 по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» - 

3 августа 2017, 10:08
Соверши поступок: в Самаре состоится вторая «Гонка Героев»

Соверши поступок: в Самаре состоится вторая «Гонка Героев»

Соверши поступок. Под таким девизом на полигоне Рощинский 8 июля уже во второй раз состоится легендарная «Гонка Героев». Что ждет участников в этом году, за неделю до соревнований рассказали организаторы проекта.

Трассу с препятствиями команда из 10 человек должна преодолеть в 

5 июля 2017, 09:40
Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

Исследование: час бега продлевает жизнь на 7 часов

Ученые из Айовы установили, что систематические пробежки в среднем могут увеличить продолжительность жизни на 3 года. Так, 1 час бега продлит вашу жизнь на 7 часов.
При этом можно достичь желаемого результата, бегая хотя бы один раз в неделю. Только 

13 апреля 2017, 09:44
Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг

Медики рассказали, как бег влияет на головной мозг

Американские ученые провели ряд исследований с участием молодых людей от 18 до 24 лет и установили, что бег способствует улучшению связей между участками головного мозга, а также влияет на развитие когнитивных способностей. О результатах этого открытия рассказывает издание Frontiers in 

15 декабря 2016, 05:15
В блогах: движение - жизнь

В блогах: движение - жизнь

Блогер hooligan_girl63 рассказала, что "группа самарских активистов готовится к марафону, который состоится 2 октября". "Вчера был тренировочный забег, а я поехала в качестве поддержки на велосипеде - вещи везти, следить, чтоб никто не потерялся. Маршрут начинался в парке Гагарина, 
20 июля 2016, 10:29
В США участница марафона стала жертвой нападения медведя

В США участница марафона стала жертвой нападения медведя

ЧП произошло в минувшую субботу на территории заповедника Valles Caldera (США, штат Нью-Мексико). Во время марафонского забега, который проходил через национальный парк, на одну из спортсменок напала самка черного медведя (барибала). Женщина получила множество легких ранений и  царапин, однако повреждения 

20 июня 2016, 04:29
В Самаре проходит благотворительный марафон

В Самаре проходит благотворительный марафон "Добрый бег"

Сегодня на набережной Самары рядом с бассейном ЦСК ВВС проходит благотворительный марафон "Добрый бег", организованный Русфондом и организацией правильного бега "I love running". В забеге принимают участие 100 детей и около 200 взрослых. Дистанция - 5 км. Все собранные деньги 
17 апреля 2016, 12:28
Врачи установили эффект от смеха на уровне с фитнесом и бегом

Врачи установили эффект от смеха на уровне с фитнесом и бегом

Специалисты Калифорнийского университета вновь доказали пользу смеха. Они установили, что степень здоровья тех людей, кто ведет здоровый образ жизни, занимается ежедневным бегом или фитнесом, соответствует здоровью тех, кто много смеется. Это, в частности, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему организма.
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18 января 2016, 07:08
В экомарафоне «Самарская Лука - 2015» участвовали 392 человека

В экомарафоне «Самарская Лука - 2015» участвовали 392 человека

Подведены итоги 24-го всероссийского экологического марафона «Самарская Лука». Он прошел на территории национального парка в воскресенье, 4 октября. В забегах участвовало рекордное число легкоатлетов – 392. Они приехали из 25 городов России, а также Риги и Таллина. Всего мероприятие собрало 
6 октября 2015, 10:19
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