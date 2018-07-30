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В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации
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25 июля 2018, 07:33
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Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области
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20 июля 2018, 10:31
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Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы
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13 июля 2018, 11:01
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Подготовка к выборам продолжается в Самарской области
Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским …
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8 июля 2018, 10:15
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Новый глава Самары станет известен на следующей неделе
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов …
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22 декабря 2017, 09:36
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Уровень подготовки кандидатов на пост главы Самары оказался очень низким
Уровень подготовки кандидатов на пост главы Самары оказался очень низок, написал в «Твиттере» врио первого зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Как уже сообщала «ТЕРРА», комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары начала работу в среду, 20 декабря. …
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21 декабря 2017, 10:48
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В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары
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20 декабря 2017, 05:33
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В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская
Вчера, 19 августа, в Самаре произошло ДТП с участием трех транспортных средств.
Как передает «Волга Ньюс», на пересечении Свободы с Краснодонской не смогли разъехаться «Опель», «Киа» и «ГАЗель». В корейской иномарке находилась директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская. …
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20 августа 2016, 04:23