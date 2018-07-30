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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации

В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации

В среду, 25 июля, в Самарской области начали работать пункты приема заявлений для голосования не по месту регистрации, а по месту нахождения. 

Первыми в работу по приему заявлений от желающих проголосовать 9 сентября вдали от дома включились многофункциональные центры и территориальные 

25 июля 2018, 07:33
Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области

Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области

У кандидатов в губернаторы Самарской области остался всего 1 день на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. А до 25 июля они должны подать документы для регистрации. В чем специфика предстоящей избирательной кампании, когда будет ясно, кто 

20 июля 2018, 10:31
Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарец, депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, будет бороться за кресло мэра Москвы. Он прошел регистрацию и получил статус кандидата на кресло градоначальника столицы. Соответствующее удостоверение он получил 12 июля. Об этом свидетельствует фото, которое Дегтярев выложил в своем 
13 июля 2018, 11:01
Подготовка к выборам продолжается в Самарской области

Подготовка к выборам продолжается в Самарской области

Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским 
8 июля 2018, 10:15
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов 
22 декабря 2017, 09:36
Уровень подготовки кандидатов на пост главы Самары оказался очень низким

Уровень подготовки кандидатов на пост главы Самары оказался очень низким

Уровень подготовки кандидатов  на пост главы Самары оказался очень низок, написал в «Твиттере» врио первого зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Как уже сообщала «ТЕРРА», комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары начала работу в среду, 20 декабря. 
21 декабря 2017, 10:48
В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары в среду, 20 декабря, в 15:44 объявила перерыв в работе. Собеседования с кандидатами продолжатся в гордуме в четверг, 21 декабря, в 10 часов утра. Всего за первый день работы комиссии собеседование 
20 декабря 2017, 05:33
В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская

В Самаре в ДТП пострадала Галина Козловская

Вчера, 19 августа, в Самаре произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Как передает «Волга Ньюс», на пересечении Свободы с Краснодонской не смогли разъехаться «Опель», «Киа» и «ГАЗель». В корейской иномарке находилась директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская. 

20 августа 2016, 04:23
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