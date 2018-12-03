В Самарском общественном транспорте могут полностью отказаться от использования наличных денег при оплате проезда. Об этом в своем Твиттере написал первый вице-мэр города Александр Карпушкин.
«В 2019 году - любая банковская карта, как альтернатива транспортной карты. В дальнейшем от наличного расчета в общественном транспорте откажемся. Совсем», - заявил чиновник.
Напомним, ранее власти областного центра пообещали в следующем году ввести возможность оплаты проезда с помощью любой банковской карты. Помимо самого «пластика» можно будет использовать и смартфоны, которые поддерживают технологию бесконтактной оплаты.
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