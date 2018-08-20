Страшный пожар в поселке под Сызранью



С сильным пожаром в несколько сот квадратных метров пришлось бороться сегодня, 19 августа, сотрудникам МЧС в поселке Сердовино под Сызранью, Огонь с сараев перекинулся на жилые постройки. Картина в селе сейчас напоминает место боевых действий.С сильным пожаром в несколько сот квадратных метров пришлось бороться сегодня, 19 августа, сотрудникам МЧС в поселке Сердовино под Сызранью, передает портал «Маленькая …