Региональное управление Следственного комитета приступило к проверки гибели мужчины в результате пожара под Тольятти. Инцидент произошел 20 августа в селе Зеленовка. Во время разбора развалин сгоревшего дома там было обнаружено тело 68-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. О погибшем известно, что при жизни он часто злоупотреблял спиртным.
В настоящее время назначены судебно-медицинское и пожаротехническое исследования.
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