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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Материалы по теме:

На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

Поздно вечером в воскресенье, 19 августа, произошла авария в Промышленном районе Самары. В 23:50 56-летний мужчина ехал на своем ВАЗ-21120 по улице Солнечной со стороны 5-й Просеки. Около дома № 21 по Солнечной при повороте налево автомобилист не уступил дорогу 
20 августа 2018, 02:26
Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.

Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.

Помимо теории, участники 

20 августа 2018, 01:10
Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Советский межрайонный следственный отдел выясняет подробности уголовного дела, которое завели на жителя Самары. Мужчину подозревают в том, что он предложил стать посредником при передаче взятки.

По версии следствия, 18 августа примерно с 15:20 до 15:40 мужчина пообещал выступить посредником 
20 августа 2018, 12:56
В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В воскресенье, 19 августа, поступил сигнал о пожаре в дачном домике в 17-м Проезде в СНТ «Зеленовка» около села Васильевка. 
 
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании стало известно в 22:34. Оказалось, что горел дачный дом на площади 30 квадратных 
20 августа 2018, 12:15
30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

30 пожарных 3 часа тушили заброшенные сараи в Сызрани

В воскресенье, 19 августа, произошел крупный пожар в поселке Сердовино в Сызрани. О возгорании заброшеннных неэскплуатируемых сараев стало известно в 13:07. На месте событий работали 30 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали девять единиц спецтехники.

Как сообщили в региональном ГУ 
20 августа 2018, 08:06
Страшный пожар в поселке под Сызранью

Страшный пожар в поселке под Сызранью

Огонь с сараев перекинулся на жилые постройки. Картина в селе сейчас напоминает место боевых действий.
 
С сильным пожаром в несколько сот квадратных метров пришлось бороться сегодня, 19 августа, сотрудникам МЧС в поселке Сердовино под Сызранью, передает портал «Маленькая 
19 августа 2018, 03:15
Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Вечером 15 августа пожарные выезжали на тушение пожара в Тольятти. В доме на улице 40 лет Победы пламя охватило квартиру, расположенную на первом этаже.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 6 квадратных метров. На 
16 августа 2018, 01:43
Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти

Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти

В Самарской области стартовала доследственная проверка по факту взрыва в частном доме под Тольятти. Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа в котельной одного из частных домов на улице Рябиновой в поселке Приморский Ставропольского района взорвался неустановленный предмет. 
13 августа 2018, 08:34
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

В эти минуты в Приволжском окружном военном суде идёт процесс над 24-летним жителем Тольятти, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ организации ИГИЛ на территории Сирии. С учётом того, что он пошёл на сделку со следствием, 
1 августа 2018, 12:39
Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города  Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной 
25 июля 2018, 02:32
Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, 

25 июля 2018, 10:30
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