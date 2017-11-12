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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути

В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути

Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали 
11 ноября 2017, 04:30
В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса

В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса

В Самаре произошло ДТП: столкнулись автобус №67 и грузовой автомобиль. Это случилось на Московском шоссе в районе 18 километра рядом с ТЦ «Московский».

Есть пострадавший – пассажир автобуса, сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, в результате столкновения было разбито окно автобуса 

10 ноября 2017, 08:31
Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

В четверг, 9 ноября, в Безенчукском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 2107». По сообщению ГИБДД, в 20 часов 10 минут легковая машина столкнулась с грузовиком «КамАЗ» с прицепом.

«Водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигаясь по 

10 ноября 2017, 02:30
Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи 

10 ноября 2017, 02:11
Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой

Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой

Сотрудники вневедомственной охраны Тольятти задержали 42-летнего местного жителя. Мужчина без прав сел пьяным за руль.

Во время патруля в Автозаводском районе стражи порядка обратили внимание на Lada Granta. Машина ехала по улице 70 лет Октября очень медленно и без 
6 ноября 2017, 08:16
В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый

В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый

Во вторник, 29 августа, в Самаре на проспекте Карла Маркса произошло ДТП. По словам очевидцев, таксист на автомобиле Renault Logan столкнулся с «Калиной». 25-летний автомобилист, управлявший вазовской легковушкой, попал в больницу. Водитель иномарки пройти медосвидетельствование отказался.

По сообщению полицейских, ДТП произошло 

30 августа 2017, 02:40
В Сызрани пьяный водитель уснул за рулем и протаранил хрущевку

В Сызрани пьяный водитель уснул за рулем и протаранил хрущевку

Сегодня, 20 августа, около 7 утра Renault Symbol врезался в стену пятиэтажного дому по адресу Красильникова, 38, передает «Маленькая Сызрань».
 
По словам очевидцев, машина просто продолжила ехать прямо после участка с односторонним движением со стороны улицы Ерамасова. Переехав 
20 августа 2017, 01:43
В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины

Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал 
21 июня 2017, 10:41
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