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В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути
Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали …
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11 ноября 2017, 04:30
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В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса
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10 ноября 2017, 08:31
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Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб
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10 ноября 2017, 02:30
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Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук
В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи …
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10 ноября 2017, 02:11
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Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой
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6 ноября 2017, 08:16
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В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый
Во вторник, 29 августа, в Самаре на проспекте Карла Маркса произошло ДТП. По словам очевидцев, таксист на автомобиле Renault Logan столкнулся с «Калиной». 25-летний автомобилист, управлявший вазовской легковушкой, попал в больницу. Водитель иномарки пройти медосвидетельствование отказался.
По сообщению полицейских, ДТП произошло …
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30 августа 2017, 02:40
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В Сызрани пьяный водитель уснул за рулем и протаранил хрущевку
Сегодня, 20 августа, около 7 утра Renault Symbol врезался в стену пятиэтажного дому по адресу Красильникова, 38, передает «Маленькая Сызрань».
По словам очевидцев, машина просто продолжила ехать прямо после участка с односторонним движением со стороны улицы Ерамасова. Переехав …
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20 августа 2017, 01:43
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В Самаре пьяный таксист пытался разбить топором видеорегистратор поврежденной им машины
Вчера, 20 июня, около 20:00 за одним из торговых центров Самары водитель такси столкнулся с припаркованной Kia Picanto, пишет «Волга Ньюс». Водитель Kia и его пассажир вышли из салона и собрались вызывать инспекторов ГИБДД. В этот момент таксист достал …
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21 июня 2017, 10:41