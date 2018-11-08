В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей В Самаре ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных, а также будет вывозить их трупы. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Городская казна может выделить на эту статью расходов около 8 млн рублей. Планируется, что за эту сумму …