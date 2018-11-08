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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

В дежурную часть отдела полиции в Тольятти пожаловались жители дома, расположенного на улице 50 Октября. Они рассказали, что из соседней квартиры распространяется ужасный запах. По этому адресу выехала оперативно-следственная группа.

Когда полицейские вскрыли дверь квартиры, то в помещении нашли 
8 ноября 2018, 04:45
В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных, а также будет вывозить их трупы. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Городская казна может выделить на эту статью расходов около 8 млн рублей. Планируется, что за эту сумму 
8 ноября 2018, 04:17
Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину

Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину

В среду, 7 ноября, произошла смертельная авария в Сызранском районе. В 18:50 55-летний водитель ехал на «Лада 11183» по трассе «Урал - Старая Рачейка - Смолькино» со стороны села Жемковка в направлении города Сызрань. В какой-то момент автоледи сбила 43-летнюю 
8 ноября 2018, 02:58
В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом

В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой 
8 ноября 2018, 02:35
В Самаре 8 человек тушили обувной киоск

В Самаре 8 человек тушили обувной киоск

Поздно вечером во вторник, 6 ноября, произошел пожар в Промышленном районе Самары. В 23:39 на Московском шоссе загорелся обувной киоск, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожар распространился на 5 квадратных метров, на место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые 
7 ноября 2018, 09:46
В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова

В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова

В Самаре ночью произошел пожар в Кировском районе. В 03:21 загорелось здание на улице Елизарова. На площади 150 квадратных метров вспыхнул одноэтажный дом. На место событий выехали 33 сотрудника оперативного ведомства и восемь единиц техники. По информации регионального ГУ МЧС, 
6 ноября 2018, 10:04
Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв. метров

Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв. метров

Накануне, 5 ноября, произошел крупный пожар на Южном шоссе в Автозаводском районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил в 14:11. На площади 500 квадратных метров горела крыша ангара. На месте событий работали 26 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали шесть единиц техники. 
6 ноября 2018, 08:28
В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую

В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на самарскую журналистку Ингу Пеннер, информирует областное МВД. В совершении преступления по статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" подозревается неизвестный мужчина. Как уже сообщала ТЕРРА, на прошлой неделе ведущая 
1 ноября 2018, 09:42
В десятке домов Железнодорожного района отключили воду

В десятке домов Железнодорожного района отключили воду

В среду, 26 сентября, в десяти с лишним домах в Железнодорожном районе Самары отключили холодную воду. По информации «Самарских коммунальных систем», из-за утечки из земли на водопроводной линии д-300 прекратилась подача воды в дома № 115,117,117А по улице Волгина, № 
26 сентября 2018, 04:42
В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена 
24 сентября 2018, 04:40
В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

Жители девятиэтажного дома № 147 по улице Стара-Загора в областной столице обеспокоены серьезной коммунальной аварией и будущим своего жилья. В среду, 12 сентября, из труб многоэтажки на  улицу текла горячая вода.
 
- Подъезды затоплены, невозможно пройти до дома, лифт не 
13 сентября 2018, 04:44
В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

Самарцы пожаловались в соцсетях, что еще неделю назад во дворе дома № 260 по Московскому шоссе прорвало трубу и из-под земли бьет фонтан воды. В среду утром, 5 сентября, на месте  начались аварийные работы. В 10:45 рабочие начали устранять утечку на 
5 сентября 2018, 04:29
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