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Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху
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8 ноября 2018, 04:45
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В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей
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8 ноября 2018, 04:17
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Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину
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8 ноября 2018, 02:58
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В Самаре снесли незаконный магазин на Управленческом
В областной столице снесли незаконный торговый павильон в Красноглинском районе. В отделе судебных приставов возбудили исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 19,5 квадратных метров. Магазин находился на улице Сергея Лазо. Суд обязал собственника демонтировать конструкцию за свой …
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8 ноября 2018, 02:35
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В Самаре 8 человек тушили обувной киоск
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7 ноября 2018, 09:46
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В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова
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6 ноября 2018, 10:04
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Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв. метров
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6 ноября 2018, 08:28
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В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на самарскую журналистку Ингу Пеннер, информирует областное МВД. В совершении преступления по статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" подозревается неизвестный мужчина. Как уже сообщала ТЕРРА, на прошлой неделе ведущая …
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1 ноября 2018, 09:42
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В десятке домов Железнодорожного района отключили воду
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26 сентября 2018, 04:42
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В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор
В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена …
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24 сентября 2018, 04:40
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В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой
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13 сентября 2018, 04:44
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В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии
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5 сентября 2018, 04:29