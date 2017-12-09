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В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной
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8 декабря 2017, 01:36
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В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре
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6 декабря 2017, 02:46
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«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами
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4 декабря 2017, 10:33
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Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»
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3 декабря 2017, 03:34
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«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками
Сегодня, 3 декабря, в паблике «Черный список Сызрань», где жители города делятся отзывами о приобретенных товарах и услугах, появилось сообщение от местной жительницы Олеси Володиной. Девушка выложила фото, где изображены червивые конфеты с экстравагантным названием «Укус женщины».
Как …
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3 декабря 2017, 02:57
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В Отрадном ночью потушили крупный пожар на улице Самарской
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2 декабря 2017, 03:54
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В Самаре «УАЗ-Патриот» загорелся на ходу у станции «Безымянка»
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1 декабря 2017, 12:44
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Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел
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1 февраля 2017, 08:53
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Погорельцы отказываются покидать полуразрушенный дом на Самарской, 196
Жители дома № 196 по улице Самарской, в котором 22 октября произошёл пожар, отказываются покидать полуразрушенную постройку. Напомним, в эксклюзивном мультимедийном проекте «Новости блогов» телерадиокомпания «ТЕРРА» рассказывала о том, что пожар в историческом центре Самары связывают с поджогом. Дом находится …
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30 октября 2013, 05:14
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Самарские погорельцы ждут переселения более 10 лет
Считается, что нет ничего более постоянного, чем временное. В этом на собственном опыте убедились самарские погорельцы. Ожидая обещанные городскими властями квартиры, многие десятилетиями ютятся в общежитиях. Как стало известно телерадиокомпании "ТЕРРА", один самарец ждет своей очереди почти полвека.
Общежитие на проспекте …
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11 марта 2013, 02:44
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Семья погибшего в ДТП водителя, перевозившего паломников, нуждается в помощи
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22 января 2013, 02:17