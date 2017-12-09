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Материалы по теме:

В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной

В Сызрани водитель Kia Sportage протаранил битумовоз на Локомобильной

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту автомобильной аварии с участием битумовоза. DAF с цистерной протаранил водитель Kia Sportage. Это случилось на улице Локомобильной в четверг, 7 декабря, около восьми часов утра. В полиции предоставили фото с места ДТП. Управлял 
8 декабря 2017, 01:36
В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в ресторане «Макдоналдс» на улице Стара-Загоре, а также сумму ущерба. Инцидент в заведении, расположенном в Кировском районе города, произошел во вторник, 5 декабря.  

«05.12.2017 г. в 18:00 по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Стара-Загора 

6 декабря 2017, 02:46
«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами

«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами

Сегодня, 4 декабря, в Сызрани примерно в 13:20 на перекрестке улиц Победы и Комсомольской произошла автоавария с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, водитель на автомобиле «Пежо» при выезде со стороны улицы Комсомольской, 
4 декабря 2017, 10:33
Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»

Сегодня, 3 ноября, в Сызрани произошло ЧП с участием пассажирского транспорта. На улице Локомобильной загорелся автобус.

— Сообщение на пульт дежурного поступило в 9:07, - передает ГУ МЧС по Самарской области. - На место ЧП выезжали 8 спасателей на 
3 декабря 2017, 03:34
«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками

«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками

Сегодня, 3 декабря, в паблике «Черный список Сызрань», где жители города делятся отзывами о приобретенных товарах и услугах, появилось сообщение от местной жительницы Олеси Володиной. Девушка выложила фото, где изображены червивые конфеты с экстравагантным названием «Укус женщины».

Как 
3 декабря 2017, 02:57
В Отрадном ночью потушили крупный пожар на улице Самарской

В Отрадном ночью потушили крупный пожар на улице Самарской

В ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, в городе Отрадный на улице Самарской случился крупный пожар. Горел частный жилой. Пламя охватило территорию площадью 90 квадратных метров.

На тушение выезжало пожарное подразделение в составе 10 человек 
2 декабря 2017, 03:54
В Самаре «УАЗ-Патриот» загорелся на ходу у станции «Безымянка»

В Самаре «УАЗ-Патриот» загорелся на ходу у станции «Безымянка»

Сегодня, 1 декабря, в Самаре на улице Победы у станции метро  «Безымянка» на ходу загорелся автомобиль «УАЗ-Патриот». Столб дыма был виден издали. Фото и видео с места происшествия очевидец опубликовал в социальной сети. «Безымянка, горит Патриот!», - написал пользователь.

«К 
1 декабря 2017, 12:44
Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел

Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел

Речь о сельском поселении Серноводск. Прокурор Сергиевского района Самарской области обратился в суд с требованием предоставить жилье матери четверых детей. В апреле прошлого года частный дом, где они жили, сгорел. В огне погиб 4-летний малыш.
Пострадавшую от пожара семью признали 

1 февраля 2017, 08:53
Погорельцы отказываются покидать полуразрушенный дом на Самарской, 196

Погорельцы отказываются покидать полуразрушенный дом на Самарской, 196

Жители дома № 196 по улице Самарской, в котором 22 октября произошёл пожар, отказываются покидать полуразрушенную постройку. Напомним, в эксклюзивном мультимедийном проекте «Новости блогов» телерадиокомпания «ТЕРРА» рассказывала о том, что пожар в историческом центре Самары связывают с поджогом. Дом находится 

30 октября 2013, 05:14
Самарские погорельцы ждут переселения более 10 лет

Самарские погорельцы ждут переселения более 10 лет

Считается, что нет ничего более постоянного, чем временное. В этом на собственном опыте убедились самарские погорельцы. Ожидая обещанные городскими властями квартиры, многие десятилетиями ютятся в общежитиях. Как стало известно телерадиокомпании "ТЕРРА", один самарец ждет своей очереди почти полвека.

Общежитие на проспекте 

11 марта 2013, 02:44
Семья погибшего в ДТП водителя, перевозившего паломников, нуждается в помощи

Семья погибшего в ДТП водителя, перевозившего паломников, нуждается в помощи

Случайность или злой рок?  В автокатастрофе в Елховском районе Самарской области погибли водитель автобуса с паломниками Юрий Васин и его 18-летний сын Сергей. Оба - члены семьи погорельцев, за судьбой которой "ТЕРРА" следит на протяжении 4-х месяцев. Напомним, в сентябре 

22 января 2013, 02:17
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