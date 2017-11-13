В Самарской области запустили выпуск бумаги и картона. Фабрика заработала в тестовом режиме в ОЭЗ «Тольятти». «Тольяттинская бумажная фабрика» ориентирована на переработку макулатуры и производство бумаги и картона для гофроупаковки. На фабрике планируют выпускать до 42 тысяч тонн картона и бумаги каждый год. Сначала продукцию будут поставлять местным производителям, а затем планируют организовать отправку в другие регионы.
«В перспективе компания «ТБФ» планирует занять до 3% российского рынка изготовления бумаги из макулатуры», - сообщил Александр Кобенко, временно исполняющий обязанности вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
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