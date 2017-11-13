Экс-глава ОЭЗ «Тольятти» Алексей Пахоменко стал топ-менеджером в АО «Вертолеты России»



Напомним , об уходе Пахоменко c поста гендиректора ОЭЗ «Тольятти» было официально объявлено в пятницу, … Бывший генеральный директор особой экономической зоны «Тольятти» Алексей Пахоменко перешел в компанию «Вертолеты России». Он назначен на пост заместителя гендиректора по программам и стратегии., об уходе Пахоменко c поста гендиректора ОЭЗ «Тольятти» было официально объявлено в пятницу,