|
Изнуряющая жара прекратится в Самарской области к середине недели
Погода в Самарской области изменится только к середине новой рабочей недели: синоптики прогнозируют небольшой спад жары, температуры станут более комфортными.
В понедельник, 6 августа - переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 …
|
6 августа 2018, 09:59
|
Самой популярной моделью «АвтоВАЗа» остается Vesta
|
3 августа 2018, 04:34
|
Мошенница оформила на не подозревающих об этом самарцев кредиты на 7 млн рублей
|
2 августа 2018, 03:03
|
В Самаре автобусы пустили в объезд из-за провала на Алма-Атинской
По информации городского департамента транспорта Самары меняется схема движения автобусов из-за дорожных работ на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской. Напомним, что 1 августа на дорожном полотне образовался огромный провал, а в четверг утром выяснилось, что причина — в технологическом сбое …
|
2 августа 2018, 11:56