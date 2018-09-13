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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла  обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили 
13 сентября 2018, 05:33
В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

Жители девятиэтажного дома № 147 по улице Стара-Загора в областной столице обеспокоены серьезной коммунальной аварией и будущим своего жилья. В среду, 12 сентября, из труб многоэтажки на  улицу текла горячая вода.
 
- Подъезды затоплены, невозможно пройти до дома, лифт не 
13 сентября 2018, 04:44
33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

В среду вечером, 12 сентября, на тушение возгорания в частном доме в Куйбышевском районе Самары выезжали 33 пожарных. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 18:20. Оказалось, что  в переулке Заливном загорелись крыша и второй этаж здания. Площадь возгорания 
13 сентября 2018, 03:25
В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области разыскивают 11-летнего Артема Журавлева. 28 августа примерно в 18:00 он ушел из образовательного учреждения на улице Школьной в Чапаевске и до сих неизвестно, где он находится.
 
Полицейские опросили свидетелей, составили и разослали ориентировку на ребенка с его фотографией 
13 сентября 2018, 03:19
Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи

Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи

Теперь больше малышей из микрорайона Крутые Ключи смогут ходить в детский сад - 30 августа здесь откроется новое дошкольное учреждение. Детский сад №2 будет располагаться на улице Мира, 2. Объявлен набор воспитанников, и очередь в детские сады в микрорайоне сократится. 
24 августа 2018, 08:37
Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Новый виток в истории с методами наказания провинившихся малышей в детском саду в Сызрани. Напомним, что еще в феврале в детском саду на улице Интернациональной случился инцидент, который и привел участников в суд. Семилетняя девочка и четверо ее одногруппников пошли 
23 августа 2018, 11:19
В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 дошкольников стоят в очереди в детский сад. До конца этого года за счет строительства и реконструкции, покупки и капремонта 10 детских дошкольных учреждений должны появиться 2200 мест, 25 % из которых - для воспитанников раннего 
16 августа 2018, 05:18
В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

Третий детский сад в микрорайоне «Волгарь» в Куйбышевском районе планируется запустить в октябре. Новое образовательное учреждение располагается в 9 квартале, оно сможет принять 230 малышей. По словам представителя организации-подрядчика, здание готово на 95 %, завершены все строительно- монтажные работы, теперь 
14 августа 2018, 08:59
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