В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика В Самарской области разыскивают 11-летнего Артема Журавлева. 28 августа примерно в 18:00 он ушел из образовательного учреждения на улице Школьной в Чапаевске и до сих неизвестно, где он находится. … Полицейские опросили свидетелей, составили и разослали ориентировку на ребенка с его фотографией