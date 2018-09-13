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Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко
В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили …
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13 сентября 2018, 05:33
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В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой
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13 сентября 2018, 04:44
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33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе
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13 сентября 2018, 03:25
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В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 03:19
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Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи
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24 августа 2018, 08:37
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Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась
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23 августа 2018, 11:19
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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад
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16 августа 2018, 05:18
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В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест
Третий детский сад в микрорайоне «Волгарь» в Куйбышевском районе планируется запустить в октябре. Новое образовательное учреждение располагается в 9 квартале, оно сможет принять 230 малышей. По словам представителя организации-подрядчика, здание готово на 95 %, завершены все строительно- монтажные работы, теперь …
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14 августа 2018, 08:59