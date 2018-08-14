|
На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки
|
14 августа 2018, 12:21
|
В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию
|
14 августа 2018, 11:30
|
На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами
На Заводском шоссе в областной столице появился новый дорожный знак. Но повесили его альтернативным способом – вверх ногами. Теоретически, дорожный указатель говорит водителям, что улица XXII Партсъезда и Заводское шоссе перекрыты. Автомобилисты иронизируют в Твиттере: «По черчению в школе …
|
14 августа 2018, 10:49
|
Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто
|
14 августа 2018, 10:27
|
Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани
В понедельник, 13 августа, в Сызрани произошло столкновение трех машин. ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Хвалынской около хлебокомбината. Легковушка «Лада Гранта» не успела притормозить у пешеходного перехода и протаранила остановившиеся «Ладу Калину» и Chevrolet Lacetti. Скорее всего, водитель …
|
14 августа 2018, 09:41
|
В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек
В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и …
|
13 августа 2018, 04:29
|
В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку
|
13 августа 2018, 12:26
|
Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре
|
8 августа 2018, 04:53
|
Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость
В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя …
|
30 июля 2018, 02:07
|
Около детского сада в Сызрани появился опасный провал
|
27 июля 2018, 09:52
|
20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре
|
11 июля 2018, 10:19
|
Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре
В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары …
|
2 марта 2018, 10:40