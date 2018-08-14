12
42
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

В понедельник днем, 13 августа, смертельное ДТП случилось под Самарой. В 13:05 41-летний водитель иномарки Geely ехал по дороге «подъезд к городу Оренбургу от М-5 «Урал» со стороны Самары». По предварительной информации, на 21 километре трассы автомобилист не сумел справиться 
14 августа 2018, 12:21
В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В понедельник, 13 августа, произошла авария, в которой пострадал ребенок. Примерно в 15:30 на улице Вольской 29-летний водитель ехал на Hyundai Grand Starex со стороны улицы Александра Матросова в направлении Ново-Вокзальной. В районе дома № 61 по Вольской он сбил 
14 августа 2018, 11:30
На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в областной столице появился новый дорожный знак. Но повесили его альтернативным способом – вверх ногами. Теоретически, дорожный указатель говорит водителям, что улица XXII Партсъезда и Заводское шоссе перекрыты. Автомобилисты иронизируют в Твиттере: «По черчению в школе 
14 августа 2018, 10:49
Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Неплательщик из Самарской области погасил свою задолженность после того, как судебные приставы Сызрани выписали ему исполнительный сбор и арестовали машину. Приставы должны были взыскать с этого человека 108 тысяч рублей налогов. В отделе должник не появлялся, несмотря на вызовы, и 
14 августа 2018, 10:27
Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани

Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани

В понедельник, 13 августа, в Сызрани произошло столкновение трех машин. ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Хвалынской около хлебокомбината. Легковушка «Лада Гранта» не успела притормозить у пешеходного перехода и протаранила остановившиеся «Ладу Калину» и Chevrolet Lacetti. Скорее всего, водитель 
14 августа 2018, 09:41
В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и 
13 августа 2018, 04:29
В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки подозреваемому - 23-летнему Николаю Захарову.

Напомним, что малышка пропала вечером 20 июля. Она гуляла с братом-подростком, но в какой-то момент исчезла из его поля зрения. В тот же вечер поиски ребенка 
8 августа 2018, 04:53
Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя 
30 июля 2018, 02:07
Около детского сада в Сызрани появился опасный провал

Около детского сада в Сызрани появился опасный провал

В четверг, 26 июля, жители Сызрани обратили внимание на разрушение асфальта около канализационного колодца на проспекте 50 лет Октября. Проблема в том, что совсем рядом с опасным участком находятся детский сад № 17 и школа № 10.
 
- Мы гуляем здесь 
27 июля 2018, 09:52
20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре

20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре

Администрацию детского сада №282 из Самары привлекли к ответственности из-за отсутствия доступа для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Дело в том, что у входа в здание нет пандуса.

Это выяснилось во время проверки, проведенной  прокуратурой Кировского района. Надзорное ведомство 
11 июля 2018, 10:19
Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары 

2 марта 2018, 10:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх