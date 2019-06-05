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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро

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5 июня 2019, 05:15
В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут

В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут "развести на бабки"

В паблике "Черный список Самара" соцсети "ВКонтакте" предупредили о новом виде мошенничества. Безработных запросто могут "развести на бабки". «В городе начали распространять вот такие хитрые объявления о приеме на работу.  Это настоящий развод! - утверждает автор. - На листовке 
5 июня 2019, 04:54
В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

Следователи из Кинеля завели уголовное дело в отношении преподавателя Самарской сельскохозяйственной академии. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 29 мая подозреваемый в здании вуза взял через посредника от одного из студентов 21 тысячу рублей. Эти деньги были 
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Россиянам посоветовали не кормить детей макаронами с сосисками

Россиянам посоветовали не кормить детей макаронами с сосисками

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По ее словам, привыкание к «быстрым 
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В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — 
5 июня 2019, 10:49
Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В субботу, 1 июня, дети прыгали на батуте, который находился рядом с торговым центром 
5 июня 2019, 08:25
В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

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4 июня 2019, 09:06
В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров 
4 июня 2019, 04:54
В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В понедельник, 3 июня, в Ставропольском районе региона вечером произошла авария с пострадавшими. В 18:45 45-летняя женщина ехала на иномарке Chevrolet по переулку Лазурный в селе Подстепки. Она сбила 9-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде. К счастью, ребенок остался в 
4 июня 2019, 01:54
В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин

В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин

В понедельник, 3 июня, сызранские спасатели дважды за вечер извлекли из воды тела утонувших мужчин. Первый вызов от очевидцев поступил в 17:40, они нашли неподалеку от Центрального пляжа за волнорезом труп мужчины примерно 40 лет. Спасатели отправились на место событий 
4 июня 2019, 08:42
В России могут отменить советские ГОСТы

В России могут отменить советские ГОСТы

В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство 

3 июня 2019, 03:28
В Самарской области «развернули» грузовик с 20 тоннами пармезана

В Самарской области «развернули» грузовик с 20 тоннами пармезана

Сотрудники Самарской таможни остановили грузовую машину, в которой перевозили около 20 тонн сыра. Во время проверки выяснилось, что товар лежал в коробках рядами, в партии насчитали 4438 голов сыра. На них имелась маркировка, что сыр «Пармезан» изготовили в Казахстане. Но 
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В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

Шокирующие кадры: жители столицы 63-го региона записали на видео, как в микрорайоне Крутые Ключи женщина засунула своего сына в мусорный бак в поисках еды. Не секрет, что сетевые магазины отправляют просроченные или испорченные товары на помойки. По словам очевидца, группа, 
22 мая 2019, 10:29
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