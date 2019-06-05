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В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд против оператора по обращению с коммунальными отходами — компании «Экостройресурс». Как сообщили в надзорном ведомстве, организация сбрасывала в озеро Безымянное сточные воды с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ. После проверки природоохранный прокурор обратился …
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5 июня 2019, 05:15
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В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут "развести на бабки"
В паблике "Черный список Самара" соцсети "ВКонтакте" предупредили о новом виде мошенничества. Безработных запросто могут "развести на бабки". «В городе начали распространять вот такие хитрые объявления о приеме на работу. Это настоящий развод! - утверждает автор. - На листовке …
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5 июня 2019, 04:54
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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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Россиянам посоветовали не кормить детей макаронами с сосисками
Российским родителям порекомендовали поменьше кормить детей макаронами и сосисками. Также им стоит ограничить потребление подрастающим поколением различных сладостей. С этим заявлением выступила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.
По ее словам, привыкание к «быстрым …
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5 июня 2019, 12:54
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В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка
В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — …
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5 июня 2019, 10:49
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Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры
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5 июня 2019, 08:25
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В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело
Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 …
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4 июня 2019, 09:06
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В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку
Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров …
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4 июня 2019, 04:54
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В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
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4 июня 2019, 01:54
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В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин
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4 июня 2019, 08:42
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В России могут отменить советские ГОСТы
В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство …
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3 июня 2019, 03:28
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В Самарской области «развернули» грузовик с 20 тоннами пармезана
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24 мая 2019, 12:52
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В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки
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22 мая 2019, 10:29
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