В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин … В понедельник, 3 июня, сызранские спасатели дважды за вечер извлекли из воды тела утонувших мужчин. Первый вызов от очевидцев поступил в 17:40, они нашли неподалеку от Центрального пляжа за волнорезом труп мужчины примерно 40 лет. Спасатели отправились на место событий