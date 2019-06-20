Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили … В микрорайоне «Новая Самара» на 23-м километре Московского шоссе в Самаре не будут пилить деревья. Ранее местные жители переживали, не пострадают ли во время освоения территории зеленые насаждения. В микрорайоне ведется строительство - в прошлом году возвели детский сад, но