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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

В микрорайоне «Новая Самара» на 23-м километре Московского шоссе в Самаре не будут пилить деревья. Ранее местные жители переживали, не пострадают ли во время освоения территории зеленые насаждения. В микрорайоне ведется строительство - в прошлом году возвели детский сад, но 
20 июня 2019, 02:25
В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В среду, 19 июня, в Автограде случилась дорожная авария с участием такси. В 15:00 43-летняя автоледи направлялась на Kia Sportage по улице Жилина. По предварительной версии, в районе дома № 54 по улице Жилина автомобилистка при развороте вне перекрестка не 
20 июня 2019, 01:04
В блогах: осторожно, град!

В блогах: осторожно, град!

В  сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях 
поделились фото, снятыми в Елховском районе, там размер самих градин заметно 
20 июня 2019, 12:37
В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах

В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах

В столице 63-го региона начался очередной этап гидравлических испытаний от сети 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. На этот раз без горячей воды придется посидеть жителям домов в пределах проспекта Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, улиц Георгия 
20 июня 2019, 12:25
В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

Накануне в Отрадном под колеса иномарки попала пожилая женщина. В 11:00 67-летний водитель ехал на легковушке Chevrolet Aveo по улице Буровиков. В районе дома № 7 он сбил 74-летнюю женщину. Дама пересекала проезжую часть справа налево в неустановленном месте неподалеку 
19 июня 2019, 05:05
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Накануне в Борском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали три женщины. Вечером на 28 километре трассы «Отрадный — Богатое - Борское» 20-летний водитель иномарки Mazda 6 выехал на встречную полосу, не заметив вазовскую легковушку. Чтобы избежать ДТП, водитель второй 
18 июня 2019, 04:57
В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

В понедельник, 17 июня, на 988 километре трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти произошла трагедия. «Лада Ларгус» с номерами Тверской области врезалась в машину сопровождения дорожных служб -  полуприцеп. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водитель 
17 июня 2019, 10:16
В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В понедельник, 17 июня, на 3 километре самарской обводной дороги в Волжском районе случилось три ДТП. По информации регионального ГУ МВД России, в 07:40 столкнулись три иномарки - Ford C-MAX, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. Затем сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали еще 
17 июня 2019, 04:48
В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток

В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток

В воскресенье, 16 июня, в Ставропольском районе произошла авария с двумя мотоциклами. Днем, в 15:05 33-летняя женщина, на которой был застегнутый мотошлем и защитная экипировка, ехала на своем мотоцикле по трассе М-5 «Урал» со стороны Жигулевска. Она направлялась в Сызрань, 
17 июня 2019, 03:24
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