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Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили
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20 июня 2019, 02:25
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В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером
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20 июня 2019, 01:04
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В блогах: осторожно, град!
В сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях
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20 июня 2019, 12:37
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В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах
В столице 63-го региона начался очередной этап гидравлических испытаний от сети 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. На этот раз без горячей воды придется посидеть жителям домов в пределах проспекта Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, улиц Георгия …
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20 июня 2019, 12:25
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В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку
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19 июня 2019, 05:05
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»
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18 июня 2019, 04:57
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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб
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17 июня 2019, 10:16
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В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами
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17 июня 2019, 04:48
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В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток
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17 июня 2019, 03:24
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