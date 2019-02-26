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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В воскресенье, 24 февраля, под колесами легковушки в Самаре оказался пешеход. 60-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал по улице Стара-Загора в направлении Алма-Атинской. Он не уступил дорогу пешеходу и сбил 47-летнюю женщину. В этот момент она пересекала проезжую часть улицы 
25 февраля 2019, 02:43
В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти разыскивают водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на проспекте Степана Разина в районе дома № 57. Как рассказали в ГИБДД Тольятти, 14-летний мальчик переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора, 
25 февраля 2019, 11:08
В Самаре ищут водителя, который сбил пешеходов и скрылся

В Самаре ищут водителя, который сбил пешеходов и скрылся

В ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 февраля, неизвестный водитель сбил группу пешеходов в Самаре. Как сообщают в паблике «Ночной Патруль Самара» соцсети ВК, ДТП произошло примерно в 23 часа. По словам очевидцев, водитель на белом 
24 февраля 2019, 03:19
На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в 
18 февраля 2019, 10:06
В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины

В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины

В выходные полицейские догоняли автомобилиста-нарушителя, экстремальная гонка попалась на видео. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя ВАЗ-2108 на улице Гагарина, но он попытался скрыться. На улице Киевской он столкнулся с иномаркой «Рено Логан», а затем, двигаясь задним ходом, наехал на патрульный 
18 февраля 2019, 11:27
Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно

Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно

Как уже рассказывала ТЕРРА, экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова 15 февраля. Однако его до сих пор никто не достает обратно.
 
Многотонная техника меж тем проваливается вглубь все больше и больше, ее понемногу заметает 
17 февраля 2019, 10:01
Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован

Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован

Экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова в процессе работы. По словам местных жителей, он там рыл котлован для укладки труб.
 
Свидетели утверждают, под техникой внезапоно затрещала бетонная плита, не выдержавшая веса многотонной "махины". После 
16 февраля 2019, 02:50
Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

В Октябрьске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего парня, которого обвиняли в убийстве. Во время судебного процесса мужчина рассказал, что в декабре 2017 года он ударил 35-летнего приятеля - тот провинился, рассказав при спящих детях анекдот. Пострадавший пошел в 
14 февраля 2019, 11:45
Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Наезд на пешехода, по словам проходивших мимо граждан, случился около семи часов вечера в районе перекрестка улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре. Водитель автомобиля с характерным знаком на крыше, сбил на зебре мужчину средних лет.
 
По словам очевидцев, пострадавший 

13 февраля 2019, 07:47
Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Сотрудники самарского управления ГИБДД просят жителей города помочь с поиском виновника ДТП. Все произошло 11 февраля на проспекте Масленникова. Водитель на неизвестном автомобиле ехал по дороге в сторону улицы Скляренко. В районе дома №8 под колесами легковушки оказалась 19-летняя девушка. 

13 февраля 2019, 02:59
В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В воскресенье, 3 февраля, в областной столице произошла авария, в которой серьезные травмы получил пешеход. 45-летний водитель иномарки Skoda ехал в 12:05 по Советской Армии в сторону улицы Блюхера. По пути, около дома № 167 по Советской Армии он сбил 
4 февраля 2019, 11:07
Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

В ночь на 25 октября в Самаре произошло крупное ЧП. В частном доме на улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города произошел сильнейший взрыв. Ударная волна оставила от постройки только груду кирпичей.

По информации СУ СК РФ по Самарской 
25 октября 2018, 06:32
Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.

Огонь 
6 сентября 2018, 01:53
Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

В четверг, 9 августа, странный пешеход едва не спровоцировал серьезную аварию в Сызрани. По словам автомобилистов, на перекрестке трассы М-5 «Урал» и дороги Сызрань - Октябрьск мужчина невысокого роста, возможно, подросток в спортивном синем костюме буквально кидался под колеса проезжавших 
10 августа 2018, 02:50
Три человека погибли за один день в австрийских Альпах

Три человека погибли за один день в австрийских Альпах

9 августа в австрийских Альпах сразу трое человек погибли, сорвавшись с горных склонов. Инциденты произошли в федеральной земле Тироль. Первая трагедия случилась в Кайзеровских горах в районе общины Элльмау. Там двое человек сорвались в пропасть. Причины ЧП и личности погибших 
8 августа 2018, 11:01
Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
 
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам 
8 июля 2018, 02:53
Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью

5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.

Очевидцы сняли на 
5 июля 2018, 11:18
Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа

Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа

Октябрьск выиграл грант в 80 миллионов рублей. Он получил эти деньги, став одним из победителей всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Октябрьск вышел на состязание с проектом реконструкции пляжа. По мнению его 

30 мая 2018, 09:42
Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска

Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска

В Самарской области 22 мая без холодной воды остались 2,5 тысячи жителей Октябрьска. Как уже сообщала «ТЕРРА», на улице Максима Горького прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. Более 800 домов были отключены от холодного водоснабжения: 18 многоквартирных, 790 частных, а также 
23 мая 2018, 11:09
Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.

На место отправился отряд спасателей вместе со 

17 мая 2018, 09:50
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

26 апреля в  Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Все случилось около жилого дома на улице Королева. 41-летний водитель автобуса Citroen сдавал назад с прилегающей территории. Шофер не убедился в безопасности своего маневра, и его машина сбила 87-летнюю пенсионерку.
27 апреля 2018, 12:58
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

В Тольятти водитель автомобиля «ВАЗ 2114» сбил пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу по зебре. ДТП произошло в четверг, 22 марта, примерно в 
23 марта 2018, 02:49
Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
 
По словам активистов, житель Самары 
2 декабря 2017, 04:25
В Самаре товарный поезд переехал «Приору»

В Самаре товарный поезд переехал «Приору»

29-летний водитель на «Приоре» решил пересечь ЖД-пути вне зоны переезда. Однако легковушка застряла на рельсах.
15 октября 2017, 05:01
В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»

В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»

Вчера, 28 января, около 21:00 на пересечении Московского шоссе с улицей Советской Армии сгорел автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП 163» соцсети «ВКонтакте».
 
Как утверждает владелец «Лады Приоры», в пути следования он заметил дым из-под капота, после чего свернул 
29 января 2017, 03:28
Новое жесткое ДТП в Сызрани: столкнулись «четверка» и «Приора» (есть фото)

Новое жесткое ДТП в Сызрани: столкнулись «четверка» и «Приора» (есть фото)

Еще одно серьезное ДТП произошло в Сызрани сегодня утром. Как передает портал «Маленькая Сызрань», примерно в 9:30 на улице Образцовской в районе АЗС СНП столкнулись «четверка» и «Приора». По словам очевидцев, обе вазовские легковушки двигались в попутном направлении от 
28 августа 2016, 12:18
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