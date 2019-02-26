Новое жесткое ДТП в Сызрани: столкнулись «четверка» и «Приора» (есть фото) передает портал «Маленькая Сызрань», примерно в 9:30 на улице Образцовской в районе АЗС СНП столкнулись «четверка» и «Приора». По словам очевидцев, обе вазовские легковушки двигались в попутном направлении от … Еще одно серьезное ДТП произошло в Сызрани сегодня утром. Как, примерно в 9:30 на улице Образцовской в районе АЗС СНП столкнулись «четверка» и «Приора». По словам очевидцев, обе вазовские легковушки двигались в попутном направлении от