25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу, но медики не смогли ее спасти.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
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Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти
Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.
Огонь …
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6 сентября 2018, 01:53
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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
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10 августа 2018, 02:50
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Три человека погибли за один день в австрийских Альпах
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8 августа 2018, 11:01
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Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу
Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам …
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8 июля 2018, 02:53
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Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью
5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.
Очевидцы сняли на …
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5 июля 2018, 11:18
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Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа
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30 мая 2018, 09:42
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Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска
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23 мая 2018, 11:09
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Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске
14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.
На место отправился отряд спасателей вместе со …
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17 мая 2018, 09:50
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Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
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27 апреля 2018, 12:58
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Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
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23 марта 2018, 02:49
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Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской
В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
По словам активистов, житель Самары …
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2 декабря 2017, 04:25
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В Самаре товарный поезд переехал «Приору»
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15 октября 2017, 05:01
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В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»
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29 января 2017, 03:28
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Новое жесткое ДТП в Сызрани: столкнулись «четверка» и «Приора» (есть фото)
Еще одно серьезное ДТП произошло в Сызрани сегодня утром. Как передает портал «Маленькая Сызрань», примерно в 9:30 на улице Образцовской в районе АЗС СНП столкнулись «четверка» и «Приора». По словам очевидцев, обе вазовские легковушки двигались в попутном направлении от …
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28 августа 2016, 12:18
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