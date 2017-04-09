  • Новости
    \/news
    /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
  • Видео
    \/video
    /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
  • Передачи
    \/programs
    /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
  • Онлайн
    \/online
    /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
  • Партнеры
    \/air
    /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
  • Блоги
    \/blogs
    /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
  • О компании
    \/about
    /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Контакты
      \/contacts
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • История развития
      \/about\/history
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Награды
      \/about\/award
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
  • Реклама
    \/advert
    /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/v-oktyabrske-pensionery-chey-dom-zatopila-gorodskaya-truba-3-nedeli-dobivayutsya-pomoshchi-ot
12
45
50
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   8888888888P  888    d8P    d888     .d8888b.   888    d8P   888     888 
 888   Y88b        d88P   888   d8P    d8888    d88P  Y88b  888   d8P    888     888 
 888    888       d88P    888  d8P       888    Y88b. d88P  888  d8P     888     888 
 888   d88P      d88P     888d88K        888     "Y88888"   888d88K      Y88b   d88P 
 8888888P"      d88P      8888888b       888    .d8P""Y8b.  8888888b      Y88b d88P  
 888 T88b      d88P       888  Y88b      888    888    888  888  Y88b      Y88o88P   
 888  T88b    d88P        888   Y88b     888    Y88b  d88P  888   Y88b      Y888P    
 888   T88b  d8888888888  888    Y88b  8888888   "Y8888P"   888    Y88b      Y8P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%

Во всяком случае, такие цифры озвучивает региональный оператор. Уже отремонтировано более 2 тысяч домов.
Жильцы верхних этажей панельного дома на улице Мичурина весной всегда испытывали проблемы. Изначально крыша их 9-этажки была плоской, и во время таяния снега на ней скапливалась 

6 апреля 2017, 05:51
В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов

В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов

В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов. Пользуясь тем, что по закону граждане обязаны устанавливать приборы учета и проводить их поверку, они
делают рекламу своих услуг максимально похожей на официальные извещения коммунальных служб. Чаще всего на их 

29 марта 2017, 11:46
В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину

В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину

В воскресенье, 26 марта, в Самаре погибла женщина. По словам очевидца, произошел сход снега с крыши дома №109 по улице Вольской. Глыба рухнула на голову прохожей. Пострадавшей вызвали скорую помощь. Но к моменту прибытия медиков женщина уже скончалась. Фото с 

27 марта 2017, 09:51
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в 
26 марта 2017, 02:30
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В среду, 22 марта, в соцсети появилось фото потопа на улице Солнечной в Самаре. По словам очевидца, коммунальный инцидент произошел в районе 5-й просеки.

По сообщению компании «Самарские коммунальные системы», без холодного водоснабжения с 8 часов утра остались несколько 
22 марта 2017, 09:21
В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
Приложение представляет собой карту с различными объектами. В зеленом цвете представлены дома в отличном состоянии, в красном - 

21 марта 2017, 03:27
Красноглинский район Самары остался без холодной воды

Красноглинский район Самары остался без холодной воды

Причина - авария на водопроводе диаметром 700 мм в районе 19 км Московского шоссе. На месте работают бригады "СКС". Без воды осталось около 70 тысяч человек. Вероятное объяснение аварии - работы по реконструкции Московского шоссе.
20 марта 2017, 01:52
Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки

Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки

Сегодня, 19 марта, в группе «Дорога63.рф - Первый Общественный Контроль» опубликовали фото, как выглядит одна из центральных улиц села Тимофеевка, пригорода Тольятти. Здесь, между прочим, проживает более 5 тысяч человек.

«На данном участке дороги, каждый год в период паводка 
19 марта 2017, 03:52
Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»

Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»

В самарском паблике появилось видео коммунальной аварии. По словам очевидца, инцидент произошел в Ленинском районе Самары, по адресу улица Владимирская, 46а.

«Столбом бьет вода в припаркованные и проезжающие автомобили», - сообщил пользователь, опубликовавший видео.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=59411895&id=456239022&hash=7fb669e581e4ec48&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
17 марта 2017, 02:48
Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Сегодня, 11 марта, утром в Самаре произошел очередной прорыв теплотрассы. Как пишет samru.ru, на этот раз «рвануло» в районе дома №130 по проспекту Карла Маркса.
 
В результате аварии на пониженную схему теплоснабжения (речь идет о подачи теплоносителя при температуре 

11 марта 2017, 02:06
После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду

После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду

Сегодня, 10 марта, в Самаре в районе ТЦ Hoff произошел потоп. По словам очевидцев, потоки воды стекали по улицам Потапова и Гастелло. По данным компании «Самарские коммунальные системы», с 12 часов дня до окончания работ без холодной воды остались пять 
10 марта 2017, 03:19
В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото

В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото

В социальных сетях появились фотографии потопа, который, по словам очевидцев, произошел в Самаре в районе ТЦ Hoff. Потоки воды стекают по улицам Потапова и Гастелло.  Пользователи обсуждают последствия коммунальной аварии в самарском паблике. «Фото не отражает всего масштаба потопа», - 
10 марта 2017, 11:51
Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления

Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления

Сегодня, 18 февраля, примерно в 4 часа утра произошла авария в системе электроснабжения тепловой сетевой компании, которая находится на территории БТЭЦ Самары, передает samru.ru, со ссылкой на пресс-службу ПТС.
 
Из-за сбоя без отопления остались сотни многоквартирных домов. Речь идет 

18 февраля 2017, 04:07
В Самарской области пропала 15-летняя девочка

В Самарской области пропала 15-летняя девочка

В городе Октябрьск Самарской области пропала 15-летняя девочка Рычкова Валерия.
По предварительной информации, 11 января она ушла из своего дома. Предположительно может находиться в Тольятти и Жигулевске.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза голубые.
Была одета: 
28 января 2017, 03:34
Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в городе Октябрьск Самарской области. Инцидент произошел в воскресенье, 22 января, примерно в 12:30 на улице Ульяновской. Ребенок на санках скатился с горки и, вылетев на дорогу, врезался в автомобиль Lada Priora. Машиной управлял 

23 января 2017, 11:39
В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали

В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали

Инцидент случился в магазине круглосуточной торговли на улице Ульяновской в Октябрьске. В ночное время товар на этой точке реализуется через небольшое окно во входной двери. Именно через него злоумышленник сумел проникнуть в помещение, в этот момент продавцы спали, сообщает ГУ 
10 декабря 2016, 04:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна