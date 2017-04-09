|
Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%
|
6 апреля 2017, 05:51
|
В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов
В Самаре появились бизнесмены, маскирующиеся под коммунальщиков и поставщиков энергоресурсов. Пользуясь тем, что по закону граждане обязаны устанавливать приборы учета и проводить их поверку, они
|
29 марта 2017, 11:46
|
В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину
|
27 марта 2017, 09:51
|
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет
В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в …
|
26 марта 2017, 02:30
|
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото
|
22 марта 2017, 09:21
|
В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах
В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
|
21 марта 2017, 03:27
|
Красноглинский район Самары остался без холодной воды
|
20 марта 2017, 01:52
|
Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки
|
19 марта 2017, 03:52
|
Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»
В самарском паблике появилось видео коммунальной аварии. По словам очевидца, инцидент произошел в Ленинском районе Самары, по адресу улица Владимирская, 46а.
«Столбом бьет вода в припаркованные и проезжающие автомобили», - сообщил пользователь, опубликовавший видео.
<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=59411895&id=456239022&hash=7fb669e581e4ec48&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
|
17 марта 2017, 02:48
|
Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла
|
11 марта 2017, 02:06
|
После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду
|
10 марта 2017, 03:19
|
В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото
|
10 марта 2017, 11:51
|
Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления
|
18 февраля 2017, 04:07
|
В Самарской области пропала 15-летняя девочка
В городе Октябрьск Самарской области пропала 15-летняя девочка Рычкова Валерия.
По предварительной информации, 11 января она ушла из своего дома. Предположительно может находиться в Тольятти и Жигулевске.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза голубые.
Была одета: …
|
28 января 2017, 03:34
|
Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области
|
23 января 2017, 11:39
|
В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали
|
10 декабря 2016, 04:57