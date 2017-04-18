1
39
16
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Сильный ветер валит деревья на самарские дороги

Сильный ветер валит деревья на самарские дороги

Появились сообщения о падениях деревьев из-за усиления ветра в Самарской области. В Сызрани дерево порвало линии уличного освещения и рухнуло на дорогу. Инцидент произошел на улице Хвалынской. Упавшее дерево частично перекрыло дорогу. Автомобилисты убрали его на обочину. Очевидцы сообщают, что 
17 апреля 2017, 01:27
В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада

В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада

Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в 
15 апреля 2017, 05:36
В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе

В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе

Вчера, 14 апреля, в Сызрани местные спасатели отработали неординарный несчастный случай. Молодая женщина оказалась взаперти на собственном балконе, передает 63.ru.

В службу спасения позвонили соседи, которые услышали крики «пленницы». Они рассказали оперативному дежурному, что ситуация крайне сложная: в квартире остались без 

15 апреля 2017, 04:48
В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

Чрезвычайное происшествие в частном доме семьи Солодухиных случилось 17 марта. В тот день в Октябрьске прорвало центральную трубу городского водоснабжения на улице Максима Горького. После прорыва вода хлынула в дом пенсионеров, расположенный ниже уровня дороги, и затопила буквально «по колено» 
9 апреля 2017, 03:46
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в 
26 марта 2017, 02:30
В Самарской области пропала 15-летняя девочка

В Самарской области пропала 15-летняя девочка

В городе Октябрьск Самарской области пропала 15-летняя девочка Рычкова Валерия.
По предварительной информации, 11 января она ушла из своего дома. Предположительно может находиться в Тольятти и Жигулевске.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза голубые.
Была одета: 
28 января 2017, 03:34
Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области

Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в городе Октябрьск Самарской области. Инцидент произошел в воскресенье, 22 января, примерно в 12:30 на улице Ульяновской. Ребенок на санках скатился с горки и, вылетев на дорогу, врезался в автомобиль Lada Priora. Машиной управлял 

23 января 2017, 11:39
СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти

СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти

Следственный комитет региона начал проверку по факту нападения на полицейского около тольяттинского избирательного участка.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в день выборов в Автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в 
20 сентября 2016, 10:32
Появилось видео с места нападения на полицейского в Тольятти

Появилось видео с места нападения на полицейского в Тольятти

ГУ МВД России по Самарской области опубликовало видео с места нападения на полицейского в Тольятти. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 18 сентября на улице Фрунзе.

Сотрудник полиции рассказал, что к нему подошел незнакомый мужчина и сначала 
19 сентября 2016, 05:11
В Самаре неуравновешенный водитель разбил лобовое стекло машине ГИБДД, есть видео

В Самаре неуравновешенный водитель разбил лобовое стекло машине ГИБДД, есть видео

В ходе патрулирования на одной из улиц Самары экипаж ДПС заметил движущийся автомобиль ВАЗ-2115, на котором не были установлены госномера.
 
Полицейские попытались остановить водителя, однако тот не послушался и поехал дальше, создавая аварийные ситуации на дороге. После непродолжительной погони 
12 декабря 2015, 04:35
В Самаре задержали лжеполицейского, из-за которого был ранен оперативник

В Самаре задержали лжеполицейского, из-за которого был ранен оперативник

Самарские полицейские сообщили о задержании мужчины, разыскиваемого уже более 8 лет, из-за которого летом пострадал страж порядка.

По данным МВД, мужчину объявили в федеральный розыск за совершение грабежа. По версии силовиков, 8 июня 2007 года он участвовал в ограблении 
25 сентября 2015, 09:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна