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По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка
17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
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18 апреля 2017, 11:12
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Сильный ветер валит деревья на самарские дороги
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17 апреля 2017, 01:27
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В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада
Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в …
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15 апреля 2017, 05:36
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В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе
Вчера, 14 апреля, в Сызрани местные спасатели отработали неординарный несчастный случай. Молодая женщина оказалась взаперти на собственном балконе, передает 63.ru.
В службу спасения позвонили соседи, которые услышали крики «пленницы». Они рассказали оперативному дежурному, что ситуация крайне сложная: в квартире остались без …
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15 апреля 2017, 04:48
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В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей
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9 апреля 2017, 03:46
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В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет
В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в …
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26 марта 2017, 02:30
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В Самарской области пропала 15-летняя девочка
В городе Октябрьск Самарской области пропала 15-летняя девочка Рычкова Валерия.
По предварительной информации, 11 января она ушла из своего дома. Предположительно может находиться в Тольятти и Жигулевске.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, глаза голубые.
Была одета: …
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28 января 2017, 03:34
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Ребенок на санках протаранил «Приору» в Самарской области
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23 января 2017, 11:39
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СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти
Следственный комитет региона начал проверку по факту нападения на полицейского около тольяттинского избирательного участка.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в день выборов в Автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в …
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20 сентября 2016, 10:32
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Появилось видео с места нападения на полицейского в Тольятти
ГУ МВД России по Самарской области опубликовало видео с места нападения на полицейского в Тольятти. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 18 сентября на улице Фрунзе.
Сотрудник полиции рассказал, что к нему подошел незнакомый мужчина и сначала …
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19 сентября 2016, 05:11
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В Самаре неуравновешенный водитель разбил лобовое стекло машине ГИБДД, есть видео
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12 декабря 2015, 04:35
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В Самаре задержали лжеполицейского, из-за которого был ранен оперативник
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25 сентября 2015, 09:59