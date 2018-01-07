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Не повезло: Тольяттинца с наркотиками задержали из-за того, что он был похож на похитителя кофе
В Автозаводском районе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил мужчину, который шел по улице Юбилейной. Его внешность соответствовала приметам злоумышленника, разыскиваемого за кражу 12 пачек кофе из продуктового магазина.
Увидев служебный автомашину, пешеход занервничал и попытался скрыться. Мужчину задержали. При …
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6 января 2018, 06:02
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Житель Октябрьска помог пенсионерке убрать снег, а потом отнял ее последние деньги
В Октябрьске полицейские раскрыли разбойное нападение на 78-летнюю женщину. Преступление было совершено на улице Скальной. По данным силовиков, злоумышленник сначала помог пенсионерке убрать снег, а потом отнял её последние деньги. При этом мужчина угрожал женщине ножом и ударил её.
«Испугавшись за …
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15 декабря 2017, 04:02
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Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов
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13 декабря 2017, 05:55
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В квартире 37-летнего самарца нашли шкаф с наркотиками
В Самаре полицейские нашли в квартире 37-летнего горожанина шкаф с наркотиками. Мужчину задержали на улице Стара-Загора в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД из управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики нашли у мужчины вещество серо-белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что …
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13 декабря 2017, 01:17
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В Самаре осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке
В Самаре в лечебное исправительное учреждение №4, которое находится на Заводском шоссе, осужденному пытались пронести наркотики в бритвенном станке. Подозрительное вещество белого цвета обнаружили в свертке, который заключенному передал посетитель.
«Порошок – предположительно героин, пытались передать ухищренным способом внутри ручки бритвенного …
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5 декабря 2017, 09:08
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Горный воздух: Британские спасатели эвакуировали с горной вершины туристов, накурившихся марихуаны
Группа туристов застряла на горной вершине в Англии из-за употребления марихуаны. Дело дошло до того, что молодым людям понадобилась помощь спасателей. Инцидент произошел в графстве Камбрия на северо-западе страны.
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26 сентября 2017, 12:29
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В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч
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16 сентября 2017, 12:13
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Минуты славы: Жители Октябрьска раскрасили друг друга на пляже
В городе Октябрьске Самарской области на пляже прошло яркое мероприятие под названием «Фестиваль красок». Его посвятили Международному дню молодёжи, отмечавшемуся 12 августа.
На праздник, организованный местными властями и Домом молодёжных организаций, собралось около 400 человек. Цель мероприятия - весело …
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19 августа 2017, 02:58
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В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС
Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя …
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18 апреля 2017, 11:36
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Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике
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14 февраля 2017, 04:44
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Ученые обнаружили новую смертельную опасность марихуаны
Американские ученые заявили, что марихуана смертельно опасна. Эксперты из Ассоциации сердца в Новом Орлеане проанализировали данные 33 343 человек и выяснили, что употребление марихуаны повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В ходе исследований эксперты изучили анализы людей, которые жаловались на кардиомиопатию. При этом недуге у человека …
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14 ноября 2016, 11:35
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В Мексике верховный суд одобрил личное потребление марихуаны
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5 ноября 2015, 08:57