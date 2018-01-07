Американские ученые заявили, что марихуана смертельно опасна. Эксперты из Ассоциации сердца в Новом Орлеане проанализировали данные 33 343 человек и выяснили, что употребление марихуаны повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе исследований эксперты изучили анализы людей, которые жаловались на кардиомиопатию. При этом недуге у человека …