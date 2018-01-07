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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч

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Минуты славы: Жители Октябрьска раскрасили друг друга на пляже

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В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
 
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя 
18 апреля 2017, 11:36
Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

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5 ноября 2015, 08:57
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