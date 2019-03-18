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В Самаре пассажир угрожал кондуктору пистолетом
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18 марта 2019, 10:23
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«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа
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18 марта 2019, 09:13
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«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве
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18 марта 2019, 08:49
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В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского
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18 марта 2019, 08:15
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф
Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре …
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15 марта 2019, 02:30
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В Самарской области с поля украли 13 быков
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15 марта 2019, 11:43
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В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф
В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». …
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14 марта 2019, 10:19
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Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской
В Кировском районном суде началось рассмотрение иска самарца Александра Киянского к «Предприятию тепловых сетей». Истец требует взыскать с компании 50 тысяч рублей на возмещение морального вреда, причиненного коммунальной аварией, произошедшей на улице Ташкентской 22 января. Напомним, она стала одной …
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13 марта 2019, 12:31
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В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр
В Самарской области судебные приставы приостановили работу торгового центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Исполнительный документ о приостановлении эксплуатации здания и запрете на государственную регистрацию прав на его помещение получили судебные приставы из Похвистнево. Они тут же выехали по указанному …
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13 марта 2019, 10:01
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Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика
В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз …
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7 марта 2019, 11:03
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Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода
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28 февраля 2019, 05:06
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SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов
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16 июня 2017, 02:25
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В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей
В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
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16 апреля 2017, 02:14
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В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы
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20 декабря 2016, 04:46
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Самарские судебные приставы изымут имущество "Тёщи" на 3,5 млн рублей
Областная служба судебных приставов по решению суда приступила к изъятию имущества у компании "Тёща". Согласно требованиям исполнительного листа, приставам предстоит изъять оборудование на общую сумму более 3,5 млн руб. и передать его взыскателю - санкт-петербургской компании "НОМОС-лизинг". Напомним, сейчас "Тёща" …
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13 марта 2013, 12:15
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