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Материалы по теме:

В Самаре пассажир угрожал кондуктору пистолетом

В Самаре пассажир угрожал кондуктору пистолетом

В воскресенье, 17 марта, в одном из самарских автобусов случилось ЧП: кондуктор автобуса № 67 потребовал, чтобы один из пассажиров оплатил проезд, но тот в ответ вытащил пистолет. 

«В автобусе маршрута 67, который сейчас едет к Меге, находится мужчина, угрожавший 
18 марта 2019, 10:23
«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа

«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа

Самарский клуб «Крылья Советов» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за нарушения на матче с «Енисеем» в 19-м туре премьер-лиги. Дело в том, что во время игры диктор стадиона по 
18 марта 2019, 09:13
«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

В Тольятти возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителя одной из местных строительных фирм. Как сообщили в региональном Главке полиции, правоохранители обратили внимание на действия этого человека при оформлении договора продажи квартиры в 
18 марта 2019, 08:49
В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В воскресенье, 17 марта, в Сызрани тушили пожар в старом расселенном доме. Сигнал о возгорании поступил в 16:48. На улицу Карпинского отправились 14 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы техники. По информации ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара 
18 марта 2019, 08:15
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре 
15 марта 2019, 02:30
В Самарской области с поля украли 13 быков

В Самарской области с поля украли 13 быков

Любопытная криминальная история случилась в Самарской области: двое жителей Большой Черниговки предстали перед судом из-за кражи животных. По версии следствия, в прошлом ноябре мужчины 59 и 57 лет угнали с поля 13 быков. Владелец оценил причиненный ущерб в 368 550 
15 марта 2019, 11:43
В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». 
14 марта 2019, 10:19
Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской

Самарец судится с теплоэнергетиками из-за коммунальной аварии на Ташкентской

В Кировском районном суде началось рассмотрение иска самарца Александра Киянского к «Предприятию тепловых сетей». Истец требует взыскать с компании 50 тысяч рублей на возмещение морального вреда, причиненного коммунальной аварией, произошедшей на улице Ташкентской 22 января. Напомним, она стала одной 
13 марта 2019, 12:31
В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр

В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр

В Самарской области судебные приставы приостановили работу торгового центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Исполнительный документ о приостановлении эксплуатации здания и запрете на государственную регистрацию прав на его помещение получили судебные приставы из Похвистнево. Они тут же выехали по указанному 
13 марта 2019, 10:01
Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз 
7 марта 2019, 11:03
Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Должник из Самарской области рассчитался с родственниками после того, как приставы арестовали его имущество. Исполнительное производство завели в отделе Октябрьска. Местный житель должен был отдать жене брата 300 тысяч рублей, которые он занял, но не вернул в оговоренный срок. Судебные 
28 февраля 2019, 05:06
SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов

SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов

Начиная с сегодняшнего дня, всех самарцев, у кого есть неоплаченные штрафы, будут уведомлять о скором их взыскании в смс-сообщениях. Они будут приходить от абонента "FSSP ROSSII" и сообщать о том, что в отношении человека возбуждено производство. Сейчас эти долги снимаются 

16 июня 2017, 02:25
В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
 

16 апреля 2017, 02:14
В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

В январе 2017 года российские коллекторы рискуют остаться без работы

Именно к этому сроку должен быть готов реестр сборщиков просроченных долгов. Однако федеральная служба судебных приставов до сих пор не сформировала отдел, который должен составить специальный список. Это значит, что минимум на месяц, а то и дольше коллекторы останутся вне 

20 декабря 2016, 04:46
Самарские судебные приставы изымут имущество

Самарские судебные приставы изымут имущество "Тёщи" на 3,5 млн рублей

Областная служба судебных приставов по решению суда приступила к изъятию имущества у компании "Тёща". Согласно требованиям исполнительного листа, приставам предстоит изъять оборудование на общую сумму более 3,5 млн руб. и передать его взыскателю - санкт-петербургской компании "НОМОС-лизинг". Напомним, сейчас "Тёща" 

13 марта 2013, 12:15
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