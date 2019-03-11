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Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
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11 марта 2019, 05:28
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Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы
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11 марта 2019, 05:01
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Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице
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11 марта 2019, 04:21
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В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек
В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности …
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11 марта 2019, 03:58
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков
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8 марта 2019, 08:34
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Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение
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7 марта 2019, 09:50
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В самарской гостинице нашли казино
Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В …
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6 марта 2019, 05:20
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Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов
В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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6 марта 2019, 02:23
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«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны
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6 марта 2019, 01:05
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В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД
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6 марта 2019, 09:45
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Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы
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6 марта 2019, 09:29
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В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня
В Самарской области 19-летний парень может сесть на два года за украденный шампунь. В полицию Безенчукского района обратились сотрудники одного из местных магазинов. Сумма ущерба составила 1900 рублей. Правоохранители опросили работников торговой точки, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что …
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5 марта 2019, 03:56
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В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси
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5 марта 2019, 10:11
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Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем …
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5 марта 2019, 08:46
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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
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4 марта 2019, 05:31
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В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского
В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, …
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4 марта 2019, 12:35
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