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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Жителей Самарской области попросили в ближайшие два дня быть особенно осторожными и внимательными - ожидается ухудшение погоды. С вечера понедельника, 11 марта, до 19:00 вторника в регионе облачно, местами дождь, гололедица и туман. Специалисты «Приволжского УГМС» прогнозируют южный ветер со 
11 марта 2019, 05:28
Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала золотую медаль по метанию молота U23 (до 23 лет) на Кубке Европы в Словакии. Как рассказали в министерстве спорта Самарской области, она показала результат 69.18 метра. Известно, что 20-летняя Софья - воспитанница тольяттинской СДЮСШОР № 
11 марта 2019, 05:01
Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

В воскресенье, 10 марта, произошла автомобильная авария в Промышленном районе Самары. В 13:35 28-летняя женщина ехала на иномарке Hyundai Solaris по улице Ново-Садовой. При повороте налево она не уступила дорогу, ее машина столкнулась с Kia Cerato под управлением 42-летнего водителя. 
11 марта 2019, 04:21
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности 
11 марта 2019, 03:58
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

Самарский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Ее подозревали в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщает областная прокуратура, в октябре прошлого года девушка забрала из «закладки» в Кировском районе сверток с 35 пакетиками, в которых 
8 марта 2019, 08:34
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

В среду, 6 марта, в областной столице задержали автомобилиста, который может стать фигурантом уже пятого уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии. Нарушитель хорошо знаком общественникам.
 
- В этот раз он разъезжал по парковке МРЭО. Информацию принял экипаж Полка ДПС по 
7 марта 2019, 09:50
В самарской гостинице нашли казино

В самарской гостинице нашли казино

Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В 
6 марта 2019, 05:20
Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

- С февраля 2012 по сентябрь 2015 года подозреваемый не перечислял на расчетный счет ресурсоснабжающей организации деньги, поступившие от жителей многоквартирного 
6 марта 2019, 02:23
«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

В Похвистнево у местного жителя полицейские изъяли полкило наркотика. Во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода, который шел по обочине в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Во время беседы с силовиками нарушитель заметно нервничал, и 
6 марта 2019, 01:05
В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани задержали в поезде 31-летнего жителя Оренбургской области, который ехал в столицу на заработки. Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте проверяли поезд «Орск — Москва» и заметили, что один из пассажиров слишком нервничает. При досмотре у него нашли 
6 марта 2019, 09:45
Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы

Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы

Самарский суд рассмотрел дело мужчины, который выдавал себя за сотрудника газовой службы. По версии следствия, 1 сентября прошлого года вместе с подельником 32-летний трижды судимый житель областной столицы пришел в одну из квартир дома №108 по Ново-Вокзальной. Сообщники показали хозяину 
6 марта 2019, 09:29
В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня

В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня

В Самарской области 19-летний парень может сесть на два года за украденный шампунь. В полицию Безенчукского района обратились сотрудники одного из местных магазинов. Сумма ущерба составила 1900 рублей. Правоохранители опросили работников торговой точки, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что 
5 марта 2019, 03:56
В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице задержали водителя иномарки Datsun, который устроил ДТП с такси на пересечении улиц Победы и Матросова. По информации «Ночного патруля», у мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения. 

- В результате столкновения в больницу обратился 
5 марта 2019, 10:11
Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем 
5 марта 2019, 08:46
Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

В суд в Самарской области направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Сызрани. Его обвиняют в незаконной охоте с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, этот мужчина в ночь с 9 на 10 января 
4 марта 2019, 05:31
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
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