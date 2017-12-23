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В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера
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23 декабря 2017, 04:03
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В Самаре электричка снесла «Запорожец»
Авария случилась на ЖД-переезде на улице Речной в Самаре - попытка автомобилиста проскочить перед электричкой едва не окончилась трагедией, сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам водителя ЗАЗ Сенс, семафор был выключен, а потому удар электропоезда стал …
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23 декабря 2017, 03:42
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Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре
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22 декабря 2017, 03:14
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В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»
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20 декабря 2017, 03:46
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В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд
История из разряда анекдотичных случилась в Новосергиевском районе Оренбургской области, передает "МК в Оренбурге". Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.
Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину, …
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2 декабря 2017, 02:35
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В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»
В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
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14 ноября 2017, 11:18
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На границе с Казахстаном задержали "Газель" с живым оленем из Самары, есть фото
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, что 8 ноября на российско-казахстанской границе при прохождении КПП «Сагарчин-автодорожный» был остановлен гражданин Республики Казахстан, который на «Газели» пытался вывезти из Самары в Актобе живого оленя.
На животное отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. …
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10 ноября 2016, 11:04
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В Оренбуржье двух рабочих засыпало землей на глазах очевидцев
Как сообщают региональные информационные агентства, на объекте газодобывающего предприятия близ поселка Троицкий на 61 км трассы «Оренбург-Илек» случилась трагедия, унесшая жизни двух человек. На глазах очевидцев в процессе монтажа трубопровода произошло обрушение грунта.
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4 октября 2016, 12:57