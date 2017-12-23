В Сызрани ЗАГС «похоронил» оренбуржца и его пришлось «воскрешать» через суд передает "МК в Оренбурге". Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.



Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину, … История из разряда анекдотичных случилась в Новосергиевском районе Оренбургской области,. Вот только главному фигуранту было явно не до смеха. Мужчина решил оформить пенсию и обратился в местное отделение ПФР.Перепуганные сотрудники ведомства сообщили гражданину,