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На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков
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24 сентября 2018, 04:58
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В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор
В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена …
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24 сентября 2018, 04:40
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В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки
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24 сентября 2018, 03:27
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В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала
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24 сентября 2018, 01:46
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В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась
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24 сентября 2018, 11:00
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В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой
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21 сентября 2018, 01:58
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В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе
В пятницу, 21 сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей …
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21 сентября 2018, 11:39
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Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу
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20 сентября 2018, 04:39
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В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее
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20 сентября 2018, 03:23
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В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки
В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки. ЧП случилось в цехе № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу …
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19 сентября 2018, 08:32
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В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира
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19 сентября 2018, 12:46