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Материалы по теме:

На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» ожидаются примерно 20 тысяч болельщиков.  Напомним, что сегодня «Крылья Советов» сразятся за победу с «Краснодаром». Организаторы подсчитали, что из 20 тысяч зрителей только 50 приедут болеть за гостей. Сегодня матч начнется позже 
24 сентября 2018, 04:58
В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена 
24 сентября 2018, 04:40
В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки

В понедельник, 24 сентября, в центре Самары эвакуатор повредил четыре машины и спровоцировал аварию «паровозиком».

По словам очевидцев, эвакуатор поворачивал с улицы Льва Толстого на Буянова. Во время движения у  него отошел в сторону  правый аутригер (выносная опора), которым 
24 сентября 2018, 03:27
В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала

В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала

В сентябре в Самаре благоустроят территорию около здания управления Куйбышевской железной дороги, которая находится прямо перед железнодорожным вокзалом. Рабочие спилят там 76 больных и  аварийных деревьев и высадят 28 голубых елей сорта «Глаука», а также 48 кленов зеленой и пурпурной 
24 сентября 2018, 01:46
В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась

В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась

В воскресенье, 23 сентября, произошла трагедия на Приморском бульваре в Тольятти. Примерно в 8:30 там нашли тело 70-летней женщины. По предварительной информации, пенсионерка могла упасть из окна дома. От страшных травм она погибла на месте событий, сейчас обстоятельства ее гибели 
24 сентября 2018, 11:00
В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти сын отправил отца на тот свет бутылкой

В Тольятти силовики возбудили уголовное дело из-за гибели местного жителя. Полицейских вызвали на место происшествия жильцы дома, расположенного на улице Карла Маркса. Оказалось, что 19 сентября в своей квартире выпивали 51-летний отец и его 33-летний сын. Внезапно они поссорились и 
21 сентября 2018, 01:58
В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе

В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе

В пятницу, 21  сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как  сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей 
21 сентября 2018, 11:39
Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу

Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу

Бывшего директора сети ювелирных магазинов «Аляска» Алексея Борисова нашли повешенным в лесу. Родственники искали бизнесмена с конца августа: он уехал из дома и исчез. Через три дня его джип GreatWall обнаружили на 1-й линии Студеного оврага. Труп предпринимателя увидели только 
20 сентября 2018, 04:39
В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

Суд Новокуйбышевска вынес приговор по скандальному делу о вымогательстве денег, недвижимости и лишении человека свободы. По версии следствия, 32-летний Максим Масальский в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года находился в гостях у своего знакомого в Новокуйбышевске. Мужчина пристегнул 
20 сентября 2018, 03:23
В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки

В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки

В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки. ЧП случилось в цехе № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу 
19 сентября 2018, 08:32
В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

Суд Железнодорожного района областной столицы рассмотрел дело в отношении директора вагона-ресторана пассажирского поезда «Нижневартовск - Пенза». По материалам дела, женщина втерлась в доверие к пьяному пассажиру и взяла у него банковскую карту и пин-код.  Она уверяла «приятеля», что на одной 
19 сентября 2018, 12:46
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