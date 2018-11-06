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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе
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6 ноября 2018, 04:05
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Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО
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6 ноября 2018, 02:33
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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В Самарской области завели дело на водителя, сбившего насмерть инспектора ДПС
Следственный отдел Сызрани возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он стал фигурантом дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
По версии следствия, накануне в 1:30 подозреваемый ехал на …
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6 ноября 2018, 01:09
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В Самаре нашелся 14-летний подросток, которого разыскивали несколько дней
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6 ноября 2018, 09:40
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Под Самарой Lada Priora сбила насмерть мужчину-пешехода
В понедельник, 5 ноября, под Самарой, районе поселка Стройкерамика произошла смертельная авария. По словам очевидцев, водитель Lada Priora сбил мужчину, который внезапно оказался на проезжей части.
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6 ноября 2018, 07:37
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Инспектор ДПС погиб под Сызранью, пытаясь остановить нарушителя на Infiniti
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5 ноября 2018, 01:31
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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11