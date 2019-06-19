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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей
Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет …
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19 июня 2019, 08:21
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На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев
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19 июня 2019, 04:27
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В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов
Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
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19 июня 2019, 03:54
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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За сутки в Самарской области утонули двое мужчин
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19 июня 2019, 08:31
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Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»
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18 июня 2019, 04:57
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У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз
73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого …
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18 июня 2019, 04:30
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Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу
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18 июня 2019, 01:57
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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП
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18 июня 2019, 11:05
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В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом
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18 июня 2019, 08:27
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В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала
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13 марта 2019, 08:20
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В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров
В среду, 6 марта, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание. Главный и единственный вопрос - внесение изменений в федеральный закон, согласно которым будет проведен перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров. Это добавка положена гражданам, если их пенсии не достигают …
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6 марта 2019, 03:09
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе
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6 февраля 2019, 04:24
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