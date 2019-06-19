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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет 
19 июня 2019, 08:21
На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев

На Грушинском фестивале сыграет Алексей Кортнев

Стало известно, кто станет специальным гостем Грушинского фестиваля в этом году. Меломаны смогут увидеть выступление дуэта «Частный случай» Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова. Как сообщили организаторы фестиваля, музыканты будут играть с 22:00 до 02:00 в субботу, 6 июля, на главной 
19 июня 2019, 04:27
В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.

- По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны 
19 июня 2019, 03:54
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
За сутки в Самарской области утонули двое мужчин

За сутки в Самарской области утонули двое мужчин

За сутки, с 17 по 18 июня, в Самарской области погибли двое местных жителей. Сначала спасатели отправились в Красноглинский район, где накануне вечером в реке Сок в районе Сокского карьера утонул 47-летний мужчина. В 14:00 его тело нашли в 50 
19 июня 2019, 08:31
Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Накануне в Борском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали три женщины. Вечером на 28 километре трассы «Отрадный — Богатое - Борское» 20-летний водитель иномарки Mazda 6 выехал на встречную полосу, не заметив вазовскую легковушку. Чтобы избежать ДТП, водитель второй 
18 июня 2019, 04:57
У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз

У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз

73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого 
18 июня 2019, 04:30
Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу

Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу

Курьезный случай произошел на днях в китайском городе Аксу. Там на одной из местных дорог под колесами автомобиля оказалась овца. Животное выжило, но получило травмы и не смогло самостоятельно покинуть проезжую часть. В итоге на защиту овцы «встали» ее собратья 
18 июня 2019, 01:57
В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона машина сбила пешехода после ДТП. Это случилось около десяти утра. 36-летняя автоледи ехала на своей «Ладе Приоре» по улице Свободы в направлении Кузнецкой. На перекрестке она не уступила дорогу иномарке «Тойота Камри», 
18 июня 2019, 11:05
В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом

В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом

В понедельник, 17 июня, произошла смертельная авария в Шенталинском районе. В 19:30 легковой автомобиль столкнулся с деревом. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, скончался 36-летний водитель. Сейчас ведется проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
 
18 июня 2019, 08:27
В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала

В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала

Во вторник, 12 марта, случилось ЧП на улице Володарского в Сызрани. Там в шахту подвала у дома № 16 провалился 63-летний мужчина. По словам очевидцев, по всей видимости, в пьяном виде он пошел за добавкой в магазин известной алкогольной сети, 
13 марта 2019, 08:20
В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров

В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров

В среду, 6 марта, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание. Главный и единственный вопрос - внесение изменений в федеральный закон, согласно которым будет проведен перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров. Это добавка положена гражданам, если их пенсии не достигают 
6 марта 2019, 03:09
В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области почти сутки искали пенсионерку, которая заблудилась. 75-летняя жительница села Новая Орлянка отправилась в соседнее село Нероновка в магазин. Но, когда она возвращалась обратно, по пути ее застала сильная метель и пожилая женщина потеряла ориентиры. Это неудивительно - 
6 февраля 2019, 04:24
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