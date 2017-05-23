В Челно-Вершинском районе подведены итоги дополнительных выборов депутата Собрания представителей сельского поселения Озерки третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4, сообщает избирательная комиссия Самарской области.
Там в прошедшее воскресенье 21 мая 2017 года состоялись дополнительные выборов депутата Собрания представителей по одномандатному избирательному округу № 4.
Согласно итоговому протоколу территориальной избирательной комиссия Челно-Вершинского района явка на выборах составила 92,59% (75 человек) и победу в них одержала Лилия Валентиновна Гнутова, набравшая 80% голосов избирателей.
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