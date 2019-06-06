3
28
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

В Самарской области вступил в силу приговор по делу о вырубке лесных насаждений. 32-летний житель Шигонского района 7 августа прошлого года спилил четыре сосны в особо охраняемой природной территории - Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Общий ущерб эксперты оценили 
6 июня 2019, 03:22
Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

В среду, 5 июня, в Красноармейском районе области случилась нестандартная дорожная авария. Рано утром, в 08:00 32-летний шофер, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле ИЖ по улице Шоссейной в поселке Ленинский. Он направлялся в сторону улицы Школьной, 
6 июня 2019, 03:00
В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что 
6 июня 2019, 02:45
В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами 
6 июня 2019, 02:29
В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В среду, 5 июня, в Кинеле произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Вечером в 18:00 восьмилетний мальчик ехал на своем велосипеде «Форвард» по улице Полевой. Когда велосипедист разворачивался, то не уступил дорогу мопеду «Скиф», который двигался по главной дороге. 
6 июня 2019, 02:04
Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал

Стали известны подробности утреннего пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по 
6 июня 2019, 01:09
Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина

Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина

В четверг, 6 июня, произошел пожар в кофейне, расположенной рядом с парком Гагарина в Промышленном районе Самары. Как видно на снимках очевидцев, над одноэтажным павильоном поднимался серый дым, на месте работали пожарные. Кофейня находится совсем рядом с пешеходным переходом 
6 июня 2019, 12:11
Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля

Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля

С 4 по 7 июля в Самарской области в сорок шестой раз пройдет Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Место встречи поклонников бардовской музыки не изменилось - они по традиции соберутся на Мастрюковских озерах. Над творческой программой работает художественный 
6 июня 2019, 10:50
«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой

«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой

В пятницу, 7 июня, в 10:00 посетителям Самарского зоопарка покажут нового питомца - генетту. Это животное из рода хищных млекопитающих, семейство виверровых. По мнению сотрудников зоосада, новенькая похожа и на кошку, и на хорька. Считается, что ее облик не поменялся 
5 июня 2019, 02:15
В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В ночь на понедельник, 3 июня, в Кинельском районе области произошла дорожная авария. В 23:55 57-летняя женщина ехала на автомобиле Haima 7 со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент автомобилистка сбила кабана, который перебегал дорогу слева направо. После 
3 июня 2019, 11:26
«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом

«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом

На днях Самара «превратилась» в Дикий Запад: по словам очевидцев, местная жительница достала оружие и даже пыталась его применить. Это произошло в 23:20 29 мая на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой. Как рассказала жительница столицы 63-го региона Екатерина Яндукова, 
31 мая 2019, 08:41
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной

Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной

Во вторник, 28 мая, в 19:00 на набережной в преддверии большого юбилейного концерта Борис Гребенщиков даст уличный концерт. Начало в 19:00. Локация - Маяковский спуск у главного входа в ресторан «Перчини». Об этом сообщили в Телеграме организаторы. Напомним, что 
28 мая 2019, 10:35
В Польше запретили песню «Темная ночь»

В Польше запретили песню «Темная ночь»

На днях в польском городе Гданьск произошел инцидент. Во время акции в местном музее Второй мировой войны артист Петр Косевский начал исполнять песню «Темная ночь». Спустя некоторое время, директор музея потребовал от музыкантов прекратить играть. Он назвал песню «большевистской» и 

21 мая 2019, 03:56
В Самаре у колеса обозрения установят терминалы

В Самаре у колеса обозрения установят терминалы

Около входа на колесо обозрения в парке имени Гагарина в Самаре собираются установить терминалы вместо кассы, чтобы посетители могли покупать билеты самостоятельно. Ранее один из жителей областной столицы предложил именно такой вариант, потому что у сотрудников кассы бывают перерывы в 
22 апреля 2019, 04:16
В Самаре появятся два модульных туалета в парке Гагарина

В Самаре появятся два модульных туалета в парке Гагарина

Стало известно, что в этом году в парке имени Гагарина начнут работать два модульных туалета. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на небольшое число туалетов, ведь парк на самом деле очень популярен и в выходные дни его заполняют 
18 апреля 2019, 12:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх