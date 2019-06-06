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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД
Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что …
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6 июня 2019, 02:45
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В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста
В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами …
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6 июня 2019, 02:29
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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП
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6 июня 2019, 02:04
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Во время пожара в кофейне у парка Гагарина никто не пострадал
Стали известны подробности утреннего пожара в кофейне неподалеку от парка Гагарина в Промышленном районе столицы 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 08:51. На улице Стара-Загора на площади 30 кв.м. горел павильон. Как сообщили в ГУ МЧС России по …
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6 июня 2019, 01:09
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Дым повсюду: в Самаре тушили кофейню у парка Гагарина
В четверг, 6 июня, произошел пожар в кофейне, расположенной рядом с парком Гагарина в Промышленном районе Самары. Как видно на снимках очевидцев, над одноэтажным павильоном поднимался серый дым, на месте работали пожарные. Кофейня находится совсем рядом с пешеходным переходом …
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6 июня 2019, 12:11
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Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля
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6 июня 2019, 10:50
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«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой
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5 июня 2019, 02:15
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В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение
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3 июня 2019, 11:26
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«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом
На днях Самара «превратилась» в Дикий Запад: по словам очевидцев, местная жительница достала оружие и даже пыталась его применить. Это произошло в 23:20 29 мая на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой. Как рассказала жительница столицы 63-го региона Екатерина Яндукова, …
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31 мая 2019, 08:41
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Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
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29 мая 2019, 02:14
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Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
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29 мая 2019, 11:52
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Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной
Во вторник, 28 мая, в 19:00 на набережной в преддверии большого юбилейного концерта Борис Гребенщиков даст уличный концерт. Начало в 19:00. Локация - Маяковский спуск у главного входа в ресторан «Перчини». Об этом сообщили в Телеграме организаторы. Напомним, что …
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28 мая 2019, 10:35
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В Польше запретили песню «Темная ночь»
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21 мая 2019, 03:56
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В Самаре у колеса обозрения установят терминалы
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22 апреля 2019, 04:16
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В Самаре появятся два модульных туалета в парке Гагарина
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18 апреля 2019, 12:27
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