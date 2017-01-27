|
В самарских парках заработали зимние горки
|
6 декабря 2016, 12:22
|
Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей
Один из самых любимых самарцами аттракционов в парке Гагарина сейчас наполовину разобран. Объект демонтируют и отправят на металлом, как только спишут с баланса муниципального автономного учреждения "Парки Самары". Необходимые для этого документы в стадии подготовки.
Колесо обозрения в парке Гагарина было …
|
22 ноября 2016, 06:54
|
Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом
В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.
Напомним, разбирать колесо обозрения начали еще летом. Ранее …
|
18 ноября 2016, 02:48
|
Самарец требует наказать авторов сырной инсталляции в парке Гагарина
|
12 октября 2016, 06:28
|
Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото
|
10 октября 2016, 11:41
|
В Самаре установили гигантский мяч весом полтонны
|
26 июля 2016, 10:38
|
В Самаре на колесо обозрения в парке Гагарина установят закрытые кабинки
В муниципальном учреждении «Парки Самары» рассказали, как будет выглядеть после реконструкции колесо обозрения в парке Гагарина. На аттракционе установят новые закрытые утепленные кабинки с кондиционерами.
Как уже сообщала «ТЕРРА», снимать кабинки с конструкции начали на прошлой неделе. При …
|
4 июля 2016, 11:24
|
В Самаре начали разбирать колесо обозрения в парке Гагарина
|
30 июня 2016, 04:04
|
В Самаре за летний сезон высадят 23 тыс. кв. м цветников
|
25 мая 2016, 10:57
|
Озвучен план реконструкции парков Самары
|
11 марта 2015, 03:23