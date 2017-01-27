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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
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В самарских парках заработали зимние горки

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Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.

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Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Всего 2,5 суток «сырные» ворота в самарском Парке Гагарина оставались жёлтыми. Сегодня около часу дня рабочие перекрасили скульптурную группу в белый цвет. Напомним, в ночь с пятницы на субботу неизвестные «доброжелатели» перекрасили знаменитые «сырные» ворота у входа в самарский парк 
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В Самаре установили гигантский мяч весом полтонны

В Самаре установили гигантский мяч весом полтонны

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В Самаре на колесо обозрения в парке Гагарина установят закрытые кабинки

В Самаре на колесо обозрения в парке Гагарина установят закрытые кабинки

В муниципальном учреждении «Парки Самары» рассказали, как будет выглядеть после реконструкции колесо обозрения в парке Гагарина. На аттракционе установят новые закрытые утепленные кабинки с кондиционерами. 

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В Самаре начали разбирать колесо обозрения в парке Гагарина

В Самаре начали разбирать колесо обозрения в парке Гагарина

Вчера, 29 июня, в самарском парке Гагарина начали разбирать колесо обозрения. Его закрыли на ремонт, сообщили в МП «Парки Самары». Когда аттракцион снова запустят в эксплуатацию – пока не сообщается.

Напомним, в 2011 году в парке установили новое современное 
30 июня 2016, 04:04
В Самаре за летний сезон высадят 23 тыс. кв. м цветников

В Самаре за летний сезон высадят 23 тыс. кв. м цветников

В этом году площадь цветников в Самаре будет увеличена на четверть – до 23 000 квадратных метров. Значительную часть растений высадят вдоль дорог (на площади 6000 кв. метров). Цветами уже украсили Полевую, Молодогвардейскую, набережную Волги, площадь Куйбышева, сквер Победы, проспекты 

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Озвучен план реконструкции парков Самары

Озвучен план реконструкции парков Самары

Общая стоимость работ по благоустройству парков и скверов в Самаре в 2015 году составит 162,15 миллиона рублей, сообщил глава администрации города Олег Фурсов в ходе первой в должности пресс-конференции.

Городской бюджет на эту статью благоустройства направит 154,37 миллиона рублей, 
11 марта 2015, 03:23
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