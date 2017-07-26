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В Самаре завершился 20-й городской фестиваль детского творчества "Подснежник"
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9 июня 2017, 05:36
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В Самара стартовал фестиваль "День прессы"
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27 мая 2017, 01:07
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В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»
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26 мая 2017, 05:19
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На крупнейший в мире фестиваль тяжелого рока проведут 7-километровый пивопровод
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25 мая 2017, 09:28
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Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев
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22 мая 2017, 01:00
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Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина
В самарском парке имени Гагарина собираются установить колесо обозрения за 90 млн рублей. Муниципальное предприятие «Парки Самары» объявило тендер по определению банка-кредитора, который предоставит эту сумму на 5 лет, до 31 мая 2022 года. Средства нужны на приобретение, изготовление, транспортировку, …
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25 апреля 2017, 04:53
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Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»
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5 марта 2017, 04:19
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В парке Гагарина установят новое колесо обозрения
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27 января 2017, 11:55
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Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей
Один из самых любимых самарцами аттракционов в парке Гагарина сейчас наполовину разобран. Объект демонтируют и отправят на металлом, как только спишут с баланса муниципального автономного учреждения "Парки Самары". Необходимые для этого документы в стадии подготовки.
Колесо обозрения в парке Гагарина было …
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22 ноября 2016, 06:54
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В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»
Блогер chanych_85 рассказал, что в минувшую субботу в самарском Струковском парке прошел шестой областной фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". "На празднике работало много площадок. По всему парку установили различные фигуры сказочных персонажей. Работала ярмарка всевозможных побрякушек, в том числе …
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29 августа 2016, 05:48
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«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре
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18 августа 2016, 04:07
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«Пластилиновый дождь» собрал в Самаре деньги на лучший уличный театр Европы
Организаторы фестиваля уличных искусств «Пластилиновый дождь – 2015» собрали необходимую сумму для выступления в Самаре лучшего уличного театра из Европы - французского Compagnie Fai. По крайней мере, по данным краудфандингового сайта, на котором проводился сбор средств, все запрошенные 120 …
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28 августа 2015, 05:15