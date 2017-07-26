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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

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Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина

Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина

В самарском парке имени Гагарина собираются установить колесо обозрения за 90 млн рублей. Муниципальное предприятие «Парки Самары» объявило тендер по определению банка-кредитора, который предоставит эту сумму на 5 лет, до 31 мая 2022 года. Средства нужны на приобретение, изготовление, транспортировку, 

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Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»

4 марта самарские артисты снова вышли на сцену телешоу «Минута славы» и успешно показали программу. В эфире одного из федеральных телеканалов театр «Пластилиновый дождь» представил пантомиму на ходулях.

«Пластилиновый дождь» показал номер, который носит название «Сон». Наши земляки вышли 
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В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В 2017 году в парке Гагарина появится обновленное колесо обозрения. Об этом стало известно в ходе совещания в городской администрации. Установку аттракциона в мэрии назвали одной из приоритетных задач для МАУ «Парки Самары» в текущем году.

Напомним, старое колесо 
27 января 2017, 11:55
Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей

Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей

Один из самых любимых самарцами аттракционов в парке Гагарина сейчас наполовину разобран. Объект демонтируют и отправят на металлом, как только спишут с баланса муниципального автономного учреждения "Парки Самары". Необходимые для этого документы в стадии подготовки.

Колесо обозрения в парке Гагарина было 

22 ноября 2016, 06:54
В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»

В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»

Блогер chanych_85 рассказал, что в минувшую субботу в самарском Струковском парке прошел шестой областной фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". "На празднике работало много площадок. По всему парку установили различные фигуры сказочных персонажей. Работала ярмарка всевозможных побрякушек, в том числе 
29 августа 2016, 05:48
«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре

«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре

27 и 28 августа в Самаре в Струковском саду пройдет шестой по счету фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». По словам организаторов в нем примут участие более полусотни коллективов из разных городов страны, а также из Европы, Южной Америки и Австралии.

«Уличные 

18 августа 2016, 04:07
«Пластилиновый дождь» собрал в Самаре деньги на лучший уличный театр Европы

«Пластилиновый дождь» собрал в Самаре деньги на лучший уличный театр Европы

Организаторы фестиваля уличных искусств «Пластилиновый дождь – 2015» собрали необходимую сумму для выступления в Самаре лучшего уличного театра из Европы - французского Compagnie Fai. По крайней мере, по данным краудфандингового сайта, на котором проводился сбор средств, все запрошенные 120 
28 августа 2015, 05:15
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