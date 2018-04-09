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Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре

Появились подробности ДТП с пожаром, произошедшего на трамвайных по улице Красноармейской в Самаре. В пятницу, 6 апреля, в первой половине дня в ТТУ Самары сообщили о столкновении на трамвайных путях двух автомобилей, один из которых загорелся. Трамваи встали в оба 
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Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, из-за нескольких дорожных происшествий было нарушено движение 
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ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти

79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти

В Тольятти на Лесопарковом шоссе в среду,  4 апреля, в 13 часов произошло ДТП - 79-летний водитель на иномарке врезался в контактную 
5 апреля 2018, 03:12
Появилось фото «Калины», смятой о бетонную опору в Самаре

Появилось фото «Калины», смятой о бетонную опору в Самаре

В Самаре на Заводском шоссе «Калина» влетела в бетонную опору. ДТП произошло возле дома номер 83 «а» во вторник, 3 апреля, примерно 
4 апреля 2018, 04:04
Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

В Самаре 38-летний водитель Datsun on-Do сбил ребенка. ДТП произошло на улице Земеца в понедельник, 2 апреля, в 14:30. Пострадавшая – девочка 
3 апреля 2018, 02:45
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

В Тольятти водитель автомобиля «ВАЗ 2114» сбил пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу по зебре. ДТП произошло в четверг, 22 марта, примерно в 
23 марта 2018, 02:49
Дверь торгового центра защемила ухо 6-летней девочки в Астрахани

Дверь торгового центра защемила ухо 6-летней девочки в Астрахани

19 февраля в одном из торговых центров Астрахани произошло ЧП. Во время выхода из молла автоматические двери зажали голову 6-летней девочки. В результате ЧП ребенок получил травму уха.

Сразу после инцидента девочку доставили в областную детскую клиническую больницу. Там 
19 февраля 2018, 09:31
Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13 человек с битами совершили дерзкий налет, буквально разгромив торговый центр «КИТ». Бойцы Росгвардии задержали семерых, информируют региональные агентства.
Как сообщается, будучи на маршруте патрулирования, силовики получили сообщение о срабатывании сигнализации в ТЦ. Вскоре выяснилось, что злоумышленники, вооружившись 

7 сентября 2017, 12:22
В Самаре из ТЦ «Европа» эвакуировали 150 человек из-за подозрений о бомбе

В Самаре из ТЦ «Европа» эвакуировали 150 человек из-за подозрений о бомбе

Сегодня утром в самарскую полицию поступило сообщение, что в торговом центре «Европа» нашли подозрительный бесхозный пакет. Правоохранители из соображений безопасности эвакуировали из ТЦ посетителей и сотрудников.
В общей сложности здание покинули порядка 150 человек. Кроме того, улицу Фрунзе пришлось перекрыть 

17 мая 2017, 03:40
В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

Сегодня, 17 декабря, около 10 часов утра в Самаре на улице Победы загорелся торговый центр «Теремок»
 
Пожару был присвоен уровень сложности 1-«Бис». На тушение выезжали 28 человек личного состава на 8 единицах спецтехники.
 
Причиной инцидента стало возгорание резиновых 
17 декабря 2016, 02:27
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