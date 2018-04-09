Появились подробности ДТП с пожаром на трамвайных путях в Самаре Появились подробности ДТП с пожаром, произошедшего на трамвайных по улице Красноармейской в Самаре. В пятницу, 6 апреля, в первой половине дня в ТТУ Самары сообщили о столкновении на трамвайных путях двух автомобилей, один из которых загорелся. Трамваи встали в оба …