В Самаре в Пасху, 8 апреля, водитель «Рено» сбил пенсионерку около торгового центра на Ново-Садовой. ДТП произошло в 18:10. Иномаркой управлял мужчина 1980 года рождения. Его водительский стаж – 12 лет.
«По предварительной версии, двигаясь задним ходом по прилегающей территории торгового центра, мужчина допустил наезд на женщину 1942 года рождения, стоявшую по ходу движения транспортного средства», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, в момент ДТП автомобилист был трезв. Проводится проверка. Сбитая пенсионерка госпитализирована. В полиции предоставили фото с места происшествия.
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