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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.

Напомним, что общественный транспорт изменил 
3 июня 2019, 10:57
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
3 июня 2019, 10:40
В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре начались работы по замене теплотрассы на улице Ташкентской. В связи с этим заехать на территорию Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина привычным путем можно не везде. В зону работ попали два контрольно-пропускных пункта - в педиатрический и 
3 июня 2019, 10:11
В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья

В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья

В столице 63-го региона утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2019 года. Если сравнивать с четвертым кварталом прошлого года, то цифра не изменилась. Она составила 36 674 рубля. Эта величина необходима для расчета 
3 июня 2019, 09:51
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета

Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета

Буквально один день отделяет жителей Самарской области от лета. О том, какая погода будет в июне, поведали синоптики Гидрометцентра России. По их прогнозам, средняя за месяц температура воздуха будет в пределах 19,1-21 градусов, что на 0,2-1 градус выше многолетних значений. 
30 мая 2019, 04:56
В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая синоптики обещают малооблачную солнечную погоду, без осадков. Будет жарко — в дневные часы до 31 градуса тепла. До конца мая погоду Среднего Поволжья будет формировать поле высокого атмосферного давления. Дожди прекратятся, ветер ослабеет, а температура повысится 
29 мая 2019, 09:20
В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром

В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром

В понедельник, 27 мая, жители Самарской области могут столкнуться с резким ухудшением погоды. Несмотря на ясную погоду ранним утром, позже, по прогнозам синоптиков, поднимется сильный ветер, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами - гроза. Будет дуть юго-западный ветер со 
27 мая 2019, 08:26
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру

В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру

В ночь на вторник. 21 мая, в Самарской области была зафиксирована рекордно низкая температура для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, на метеостанции «Авангард» в Алексеевском районе столбик термометра упал до -2,8 градусов по Цельсию. Предыдущий минимум температуры 
21 мая 2019, 12:12
К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает

К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает

Погода в Самарской области снова не радует - в среду, 15 мая, вечером в большинстве районов обещают дождь, грозу, возможен град. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В ближайшие дни Среднее Поволжье окажется в зоне влияния холодного 
15 мая 2019, 04:43
Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

В ближайшие дни погода в Самарской области испортится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, дневные температуры понизятся на 2-3 градуса. В понедельник вечером, 13 мая, специалисты Приволжского УГМС обещают дожди местами, грозу. Будет дуть восточный ветер со скоростью 
13 мая 2019, 04:37
Майская жара в Самаре побила 45-летний рекорд

Майская жара в Самаре побила 45-летний рекорд

Погода в минувшие выходные в Самарской области была непривычно жаркой для весны — 11 и 12 мая были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха для этого времени года. Например, в воскресенье, 12 мая, в Самаре жара побила рекорд 1974 года. 45 
13 мая 2019, 09:01
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