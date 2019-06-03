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В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной
В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.
Напомним, что общественный транспорт изменил …
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3 июня 2019, 10:57
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В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
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3 июня 2019, 10:40
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В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина
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3 июня 2019, 10:11
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В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья
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3 июня 2019, 09:51
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Гроза и +32: синоптики рассказали, какая погода будет в первый день лета
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30 мая 2019, 04:56
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В последние дни мая Самарскую область накроет жара
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29 мая 2019, 09:20
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В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром
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27 мая 2019, 08:26
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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В Самарской области зарегистрировали рекордно низкую температуру
В ночь на вторник. 21 мая, в Самарской области была зафиксирована рекордно низкая температура для этого времени года. По данным Приволжского УГМС, на метеостанции «Авангард» в Алексеевском районе столбик термометра упал до -2,8 градусов по Цельсию. Предыдущий минимум температуры …
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21 мая 2019, 12:12
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К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает
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15 мая 2019, 04:43
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Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
В ближайшие дни погода в Самарской области испортится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, дневные температуры понизятся на 2-3 градуса. В понедельник вечером, 13 мая, специалисты Приволжского УГМС обещают дожди местами, грозу. Будет дуть восточный ветер со скоростью …
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13 мая 2019, 04:37
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Майская жара в Самаре побила 45-летний рекорд
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13 мая 2019, 09:01
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