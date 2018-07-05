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11 тысяч иностранных болельщиков ЧМ-2018 побывали в музеях Самары
С начала чемпионата мира по футболу-2018 11 тысяч иностранных болельщиков посетили самарские музеи. Больше всего гостей было в музее имени Алабина и в Самарском областном художественном музее, сообщает региональное министерство культуры. Также иностранцев заинтересовали экспозиции Музея Модерна и дома-музея Ленина.
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5 июля 2018, 05:29
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Кофе во время беременности может вызвать ожирение у будущего ребенка
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15 мая 2018, 04:23
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Траурные мероприятия в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пройдут в Самаре
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28 марта 2018, 09:27
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В Самаре состоится ярмарка вакансий для уволенных с военной службы
Завтра, 3 августа, в Самаре состоится специализированная ярмарка вакансий для жителей областного центра и Волжского района, уволенных с военной службы, а также выпускников Приволжского центра переподготовки военнослужащих.
Мероприятие пройдет c 10:00 до 12:00 в здании Самарского государственного экономического университета (ул. …
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2 августа 2017, 10:59