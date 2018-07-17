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В блогах: вандалы осквернили штурмовик "Ил-2" на Московском шоссе
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков через "Твиттер" обратился к муниципальному предприятию "Спецремстройзеленхоз", чтобы оно удалило надписи на штурмовике "Ил-2" на Московском шоссе. Накануне вандалы осквернили памятник. Они нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором …
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10 июля 2018, 11:16
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Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре
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10 июля 2018, 08:53
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Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта …
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29 июня 2018, 04:36
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Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП
В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое …
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29 июня 2018, 12:09
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В блогах: снова про пешеходный переход и «Ил-2» в Самаре
Блогер Михаил Суханов раскритиковал отказ самарского минтранса построить постоянный подход к памятнику "Ил-2". "Намедни посетил город-спутник Новокуйбышевск и увидел там кольцо, аналогичное самарскому. На нём стоит Триумфальная арка. Так вот, в НК через автополосы сделали пешеходный переход! А правее …
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1 декабря 2017, 12:03
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В Англии придумали «умную зебру»
Страховая фирма Direct Line представила последнюю разработку - «умную зебру». Она состоит из светодиодов, подающих сигнал, когда пешеходам, велосипедистам либо автолюбителям следует двигаться.
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11 октября 2017, 03:14
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В блогах: «Это тянет на идиотизм года в Самаре»
Блогеру Александру Голованову не понравилось упразднение пешеходного перехода на пересечении улиц Ново-Садовой с Осипенко. "Это тот перекресток, где людей гораздо больше, чем машин, и всех загнали под землю, - пишет автор. - Причем дорога вдоль Осипенко ведет на набережную, …
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8 октября 2015, 09:48
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В блогах: в Самаре около школы №128 отгородили «зебру»
В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что рядом со 128-й школой поставили ограждение прямо на пешеходном переходе! "Господа чиновники, и кто из вас до этого додумался? Ну разве так можно? И как теперь переходить дорогу? Вы можете объяснить? Уже …
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19 августа 2015, 10:34