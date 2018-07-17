Вандалы осквернили штурмовик Ил-2 на Московском шоссе в Самаре … Неизвестные вандалы нанесли оскорбительную надпись и загадочные рисунки на штурмовик Ил-2 на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе в Самаре. Злоумышленники нацарапали на сером постаменте неприличную надпись на английском и изображение, в котором трудно что-либо угадать. Об этом в своем