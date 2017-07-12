Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство подземных пешеходных переходов на Московском шоссе. При этом, при проведении работ подрядчик должен был использовать нагревательный кабель стоимостью 435 рублей за метр, но по факту был приобретен аналог в три раза дешевле. Однако, в документации обозначалась цена, указанная в контракте. В результате предприниматель нанес минтрансу ущерб почти на 4 миллиона рублей. К слову, 4 часть 159 статьи уголовного кодекса, инкриминируемая Сергею Суркову, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Напомним, ранее правительством Самарской области были заключены контракты с компанией «Самаратрансстрой» на выполнение работ по реконструкции Московского шоссе общей стоимостью 8 миллиардов 700 миллионов рублей.
|
Самарцев пытаются защитить от трамваев
Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края …
|
11 июля 2017, 10:02
|
Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве
|
11 июля 2017, 09:21
|
На пути к «Московскому» появилось препятствие
|
30 июня 2017, 02:28
|
Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку
Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого …
|
30 июня 2017, 01:49
|
На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка
В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе. По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным …
|
29 июня 2017, 09:52
|
Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ
С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги …
|
28 июня 2017, 10:30
|
Самару продолжают зачищать от гаражей
В Самаре демонтируют незаконные постройки, которые мешают строительству трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018. Вынесено постановление о сносе двух нежилых зданий гаражно-строительного кооператива на улице на улице Бронной и 23 гаражей на улице Технической. Их общая площадь около 500 квадратных метров.
|
23 июня 2017, 03:22
|
Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»
В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения. По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» …
|
16 июня 2017, 10:45
|
В Самаре перекроют подземный переход на Ново-Садовой
16 июня частично перекроют пешеходный переход около культурно-развлекательного центра «Звезда» - на улице Ново-Садовой. Компания «Самаратрансстрой» начнет работы по его обновлению. В переходе заменят плитку, приведут в порядок ступени, отремонтируют систему освещения. На спуске в тоннель установят металлические арки. Работы …
|
15 июня 2016, 04:22
|
В блогах: Доступная среда
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал о "совсем недоступной среде" в недавно построенном подземном переходе на Московском шоссе рядом с Революционной. "Девушке всем миром помогали выбраться на поверхность. Мне стало очень стыдно от того, что там все так плохо построили. И …
|
4 апреля 2016, 05:30
|
В блогах: подземный переход на Киевской
Блогер 74740 рассказал про подземный переход на Киевской. "Как и предполагалось, дела у него идут так же плохо, как и раньше. Начали появляться граффити и просто рисунки на штукатурке. Вздулась и постепенно отваливается краска. А вот так выглядит забота …
|
3 марта 2016, 06:28
|
В Самаре на Московском шоссе демонтируют подземные переходы поселка Мехзавод
|
28 января 2016, 03:35