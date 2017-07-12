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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарцев пытаются защитить от трамваев

Самарцев пытаются защитить от трамваев

Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края 
11 июля 2017, 10:02
Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

40-летний злоумышленник обещал продать произведения живописи, а сам попросту присваивал их и скрывался.
11 июля 2017, 09:21
На пути к «Московскому» появилось препятствие

На пути к «Московскому» появилось препятствие

В Самаре перекрыли поворот к ТЦ «Московский». Теперь автомобилистам, которые едут со стороны поселка Мехзавод, чтобы подъехать к торговому центру сначала нужно доехать до улицы Алма-Атинской. А там развернуться в обратном направлении и проехать до «Московского». Схема движения там изменилась 

30 июня 2017, 02:28
Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку

Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого 

30 июня 2017, 01:49
На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе.  По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным 
29 июня 2017, 09:52
Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

Топ-менежера самарского оборонного завода задержали сотрудники ФСБ

С поличным при получении 1 миллиона 600 тысяч рублей взят замдиректора оборонного госпредприятия «Самарский завод «Коммунар». По версии следствия, в этом месяце топ-менеджер пообещал руководителю некой фирмы заключение договора с заводом на выполнение строительных работ. За помощь попросил передать деньги 

28 июня 2017, 10:30
Самару продолжают зачищать от гаражей

Самару продолжают зачищать от гаражей

В Самаре демонтируют незаконные постройки, которые мешают строительству трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018. Вынесено постановление о сносе двух нежилых зданий гаражно-строительного кооператива на улице на улице Бронной и 23 гаражей на улице Технической. Их общая площадь около 500 квадратных метров.
23 июня 2017, 03:22
Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

Женщину-банкира будут судить за хищение 185 миллионов у «Россельхозбанка»

В Самарской области направлено в суд уголовное дело о хищении мошенниками 185 миллионов рублей у «Россельхозбанка». На скамье подсудимых двое, в том числе сотрудник финансового учреждения.  По сообщению региональной прокуратуры, директор ООО «Совхоз России» Виктор Карпунин и управляющий допофисом «Россельхозбанка» 

16 июня 2017, 10:45
В Самаре перекроют подземный переход на Ново-Садовой

В Самаре перекроют подземный переход на Ново-Садовой

16 июня частично перекроют пешеходный переход около культурно-развлекательного центра «Звезда» - на улице Ново-Садовой. Компания «Самаратрансстрой» начнет работы по его обновлению. В переходе заменят плитку, приведут в порядок ступени, отремонтируют систему освещения. На спуске в тоннель установят металлические арки. Работы 

15 июня 2016, 04:22
В блогах: Доступная среда

В блогах: Доступная среда

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал о "совсем недоступной среде" в недавно построенном подземном переходе на Московском шоссе рядом с Революционной. "Девушке всем миром помогали выбраться на поверхность. Мне стало очень стыдно от того, что там все так плохо построили. И 
4 апреля 2016, 05:30
В блогах: подземный переход на Киевской

В блогах: подземный переход на Киевской

Блогер 74740 рассказал про подземный переход на Киевской. "Как и предполагалось, дела у него идут так же плохо, как и раньше. Начали появляться граффити и просто рисунки на штукатурке. Вздулась и постепенно отваливается краска. А вот так выглядит забота 
3 марта 2016, 06:28
В Самаре на Московском шоссе демонтируют подземные переходы поселка Мехзавод

В Самаре на Московском шоссе демонтируют подземные переходы поселка Мехзавод

В областном правительстве предупредили о демонтаже подземных переходов, расположенных в Самаре в поселке Мехзавод на Московском шоссе в районе поста ДПС. Это связано с реконструкцией главной магистрали города в рамках подготовки к ЧМ-2018. Подземные переходы закроют в понедельник, 1 февраля. 
28 января 2016, 03:35
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