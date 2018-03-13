В совершении мошенничества подозревается директор одной из тольяттинских фирм. По версии следствия, менеджер оформила поддельные документы о расходовании 250 тысяч рублей. По бумагам эти деньги должны были пойти на обучение и стажировку работников организации, находящихся под риском увольнения. На деле же женщина просто похитила всю сумму и распорядилась ею по своему усмотрению.
На 39-летнюю злоумышленницу заведено уголовное дело. Ей может грозить до 6 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал …
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7 марта 2018, 11:28
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Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти
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7 марта 2018, 11:10
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Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев
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«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний …
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1 марта 2018, 02:36
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Главного бухгалтера ТСЖ, укравшего более 3 млн рублей, осудили в Самаре
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1 марта 2018, 09:09
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Мать из Жигулевска получила 100 тысяч рублей по поддельным чекам
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26 февраля 2018, 02:55
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Серийную мошенницу будут судить в Тольятти
40-летняя женщина из Тольятти угодила под суд за серию мошенничеств. На ее счету имеется как минимум 12 доказанных криминальных эпизодов. Обманным путем подозреваемая выманила у потерпевших около 360 тысяч рублей.
Действовала злоумышленница с помощью откровенного обмана. Она говорила знакомым, у которых …
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20 февраля 2018, 03:44